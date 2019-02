W każdym gospodarstwie ciężka praca staje się doceniana poprzez uzyskiwany plon, jednak trzeba go najczęściej przewieźć do magazynów lub na skup. Transport płodów rolnych dla rolników jest ważnym elementem pracy. W takiej sytuacji niezbędne okazują się przyczepy rolnicze, które w połączeniu z ciągnikiem stanowią podstawowy zestaw transportowy w rolnictwie.

Dzisiejsi producenci przyczep oferują coraz to lepsze przyczepy, w których są stosowane coraz to ciekawsze rozwiązania . Często wszystkie nowinki są bezpośrednio wprowadzane w największych modelach przyczep, ale w niektórych przypadkach są dostępne w średnich modelach. Przyczepy wywrotki to jedne z najczęściej spotykanych przyczep na polskich gospodarstwach. Można je podzielić ze względu na układ budowy oraz ładowność.

Pierwszy podział dotyczy rodzaju podwozia, najczęściej są to przyczepy dwuosiowe z obrotnicą. Przyczepy z obrotnicami ułatwiają łączenie w duże zestawy i nie wymagają przeważnie dużego ciągnika, po utwardzonym gruncie większość ciągników sobie z nimi radzi. Posiadają najczęściej wywrot na trzy strony, w starszych przyczepach były najczęściej na jedną stronę. Do wad tych przyczep trzeba jednak zaliczyć utrudnione manewrowanie, zwłaszcza jeśli chodzi o cofanie, a także większe skomplikowanie konstrukcji podwozia w porównaniu do innych przyczep.

Kolejną grupą są przyczepy ze sztywnym zaczepem, najczęściej w przypadku małych przyczep – jednoosiowe, natomiast w przypadku większych podwozia typu tandem dwuosiowe oraz układ jezdny typu tridem. Układ tridem z reguły posiada skrętne koła na dwóch osiach: przedniej i tylnej, a tylko środkowa oś jest sztywna. W podwoziach typu tandem skrętne koła najczęściej są w opcji. Do zalet takich układów jest łatwe manewrowanie przy cofaniu i dobre dociążenie kół ciągnika, co przy większych ładownościach i trudniejszym terenie może być bardzo dużą zaletą. Jednak wadą takich przyczep w przypadku wywrotek ze skrzynią skorupową jest wywrot do tyłu , co sprawia, że mamy tylko jedną opcję. Natomiast w przypadku skrzyń burtowych można stosować wywrot na trzy strony. Skrzynia skorupowa ma również wiele zalet w porównaniu ze skrzynią burtową. Mają otwieraną tylko tylną burtę , dzięki czemu są bardziej szczelne. Jednocześnie taka budowa sprawia, że składają się z mniejszej liczby elementów niż przyczepy burtowe co przekłada się na ich mniejszą awaryjność. Wadą przyczep skorupowych jest dość ograniczone wykorzystanie, oraz rozładunek jednostronny do tyłu, uniemożliwiający wysyp materiału w niższych budynkach. W przypadku przyczep burtowych jest więcej skomplikowanych rozwiązań z otwieraniem burt zabezpieczaniem itp. To również powoduje mniejszą szczelność w przypadku przewozów materiałów sypkich. Jednak ten problem dotyczył głównie starszych konstrukcji. Dużą zaletą jest możliwość zdjęcia burt np. do przewozu balotów, takie możliwości sprawiają, że przyczepa jest stosowana w wielu zadaniach.

Należy również podkreślić, że istnieją konstrukcje które posiadają dwa siłowniki do wywrotu lub jeden. Jeśli są siłowniki dobrze dobrane do ładowności przyczepy to nie ma z tym problemów. Warto zwrócić na rozwiązania konstrukcyjne ram przyczep, to one podczas przewożenia większych ciężarów są narażone na duże przeciążenia. Należy również zwrócić uwagę przy wyborze skrzyń burtowych na zabezpieczenia otwierania się burt oraz same ich otwieranie. Istnieje wiele rozwiązań i nie sposób ich tu wymienić, ale ten aspekt okazuje się bardzo ważny by burta nie mogła się sama otworzyć oraz by odbezpieczanie i otwieranie burty nie sprawiało większych trudności.

Przy wyborze przyczepy wywrotki należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

– posiadane ciągniki,

– możliwe miejsca rozładunku (manewrowość),

– odległości przewozowe ładunków,

– rodzaj najczęściej przewożonych ładunków,

– posiadaną ładowarkę (wysokość załadunku).

Dzięki tym czynnikom, można dobrać optymalnie przyczepę względem zastosowania w swoim gospodarstwie, co równocześnie wpłynie na wydajne wykorzystanie sprzętu oraz posiadanych funduszów na ten cel. Należy pamiętać, że każda przyczepa przywiezie plony z punktu A do punktu B, lecz ważniejsze jest by dowiozła go w całości.

Autor: mgr inż. Michał Ośko