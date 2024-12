Przyczepy przeładowcze do zboża. Co oferują JOSKIN, UNIA, KOBZARENKO?

Dzięki sprawnemu przeładunkowi za pomocą przyczep zachowujemy ciągłość pracy. Wybierając odpowiedni model przyczepy przeładowcza możemy przyspieszyć tempo wykonywanych prac w gospodarstwie.

Efektywne zarządzanie zbiorami zboża wymaga nie tylko wydajnych maszyn żniwnych, ale także rozległych rozwiązań logistycznych. W tym przypadku przyczepy przeładowcze pełnią kluczową funkcję, czyli połączenia kombajnów z transportem na większą odległość. Dzięki sprawnemu przeładunkowi za pomocą przyczep zachowana jest ciągłość pracy. Wybór odpowiedniego modelu może mieć wpływ na tempo pracy – zminimalizować przestoje kombajnów oraz ułatwić magazynowanie i przewóz ziarna.

Przyczepy przeładowcze do zboża to nieocenione wsparcie w nowoczesnym rolnictwie, gdzie kluczowe są wydajność i optymalizacja czasu pracy. Inwestycja w tego rodzaju sprzęt nie tylko usprawnia procesy logistyczne, ale także pozwala na lepsze wykorzystanie dostępnych zasobów podczas żniw.

JOSKIN

Firma Joskin kilka lat temu wprowadziła możliwość skonfigurowania swoich przyczep w urządzenie przeładunkowe w postaci ślimaka. Taka możliwość jest dla modeli Drakkar, Trans-Cap oraz Trans-Space.

Firma stosuje urządzenia ślimakowe HP. Są to zaawansowane przenośniki przeładunkowe, zaprojektowane z myślą o efektywnym transporcie zboża. Wyróżniają się niezwykłą wydajnością – w zależności od wybranego modelu, są w stanie przemieścić do 300 ton ziarna na godzinę, co oznacza wysoką szybkość 5 ton na minutę.

Na drugich specjalnych drzwiach tylnych montowany jest ślimak, który zawiera nie tylko mechanizm sterujący przenośnika ślimakowego, ale również poziomy ślimak rozluźniający ładunek. Silnik hydrauliczny o średnim przepływie (75-100 l/min) zapewnia napęd. JOSKIN, aby zwiększyć objętość przewożonych ładunków, proponuje różne rodzaje nadstawek. Wykonywane są one ze stali do wywrotek Trans-KTP, z aluminium do pozostałych przyczep. O wysokości od 150 do 1000 mm, mogą być przyspawane, przykręcane, wysuwane ręcznie bądź hydraulicznie.

Przyczepy firmy Joskin oferują również doposażenie w automatyczne smarowanie centralne, dzięki czemu można oszczędzić czas i nie musimy pamiętać o konserwacji przyczepy. Joskin umożliwia użytkownikom wyposażenie dodatkowe w postaci oświetlenia wnętrza skrzyni (regulowane i dobrze zabezpieczone) to przydatny element wyposażenia do pracy po zmroku. Pomijając fakt, że Joskin robi dosyć solidne przyczepy, to ponadto oferuje spore możliwości konfiguracyjne, przytoczyłem tu kilka które są istotne podczas pracy przyczepy przeładunkowej. Dodatkowo należy podkreślić, że przyczepy Joskin można stosować jako przeładowcze oraz jako wywrotki po demontażu ślimaka i osprzętu.

UNIA

Firma oferuje typowo przeładowczą przyczepę, którą nazwali Bizon. Unia produkuje trzy modele: 16, 25, 36. Liczby w modelach określają dopuszczalną masę całkowitą w tonach. Dla modelu 36 dopuszczalna ładowność maksymalna to aż 25 ton co oznacza, że taką maszyną można odbierać ziarno od naprawdę wydajnych kombajnów.

Wydajność wyładunku dla trzech modeli jest określana na tym samym poziomie, czyli nawet do 500 ton na godzinę, jest to dużo lepszy wynik porównując przyczepy firmy Joskin. Przyczepa firmy Unia posiada na dnie skrzyni zasuwy oraz okno inspekcyjne dzięki czemu, można zapobiegać zaleganiu ziarna oraz opróżniać skrzynię przyczepy w całości.

Każdy model można doposażyć w system wagowy oraz oświetlenie dla rury wyładunkowej i w skrzyni, co znacznie ułatwia kontrole ilości przewożonego materiału oraz pracę w nocy. Firma oferuje również doposażenie w plandekę składaną hydraulicznie. Przyczepa typowo stworzona pod swoje zastosowanie, nie jest może bardzo uniwersalna, ale może dać bardzo duże wydajności transportowe.

KOBZARENKO

Firma posiada bogatą ofertę modeli pod względem wielkości załadunkowych. Można wybrać, aż osiem modeli od ładowności 7 ton do ładowności aż do 38 ton.

Ostatni model może być wyposażony w gąsienice, co przy takich wartościach na pewno jest przydatne. Wszystkie modele można wyposażyć w system ważenia ziarna na polu z wydrukiem danych lub wysyłanie danych do komputera operatora. Oferują również możliwość wymiany nadwozia i montażu beczki na wodę oraz nawozy organiczne.

Z ciekawych elementów dodatkowego wyposażenia jest hydraulicznie regulowany szczyt ślimaka, dzięki czemu łatwiej dostosujemy do innych wysokości załadunkowych. Kolejną istotną możliwością jest zastosowanie przedłużki ślimaka do 5m co umożliwia załadunek siewników.

Michał Ośko