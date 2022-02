Przyczepy Pöttinger Europrofi Combiline ze zmodernizowaną ścianą przednią

Austriacka firma wprowadziła do swoich przyczep samozbierających Europrofi Combiline zmienioną ścianę przednią, dzięki której jak zapewnia, przyczepy zyskały lepszy komfort obsługi i większą wszechstronność.

Te wielozadaniowe przyczepy są dostępne w wersji bez lub z systemem dozowanego rozładunku. 35 noży gwarantuje w każdym modelu cięcie na odcinki o teoretycznej długości 39 mm. Aby sprostać wysokim wymaganiom rolników i usługodawców w najnowszej odsłonie przyczep wprowadzono ulepszoną ścianę przednią zapewniającą większy komfort obsługi i wszechstronność zastosowania.

Dzięki przekonstruowanej geometrii ściany przedniej można lepiej ustawić klapę zagęszczającą paszę. Naprężona przy pomocy sprężyn klapa steruje automatyką załadunku. W razie potrzeby czujnik uruchamia opóźnienie czasowe a klapa zagęszczająca zapewni perfekcyjne wypełnienie przestrzeni załadunkowej, również w jej bocznych przestrzeniach.

W przypadku wyposażenia standardowego są dwie pozycje podstawowe ustawiane ręcznie. Na życzenie pochylenie klapy można regulować bezstopniowo, hydraulicznie. W tym przypadku klapa może być również całkowicie schowana tak, żeby cały górny otwór przestrzeni załadunkowej, przy wykorzystaniu przyczepy do transportu sieczki, był wolny. Dostępne na życzenie linki dachowe są łatwe w montażu.

Dla maksymalnej ochrony paszy, na życzenie dostępny jest czujnik momentu obrotowego na rotorze. Jest on szczególnie przydatny w przypadku mokrej, ciężkiej paszy, gdy zebrana masa nie sięga do klapy zagęszczającej. Można wówczas wyregulować automatykę załadunku lub podłogi rusztowej odpowiednio do momentu obrotowego. Umożliwia to wypełnienie przyczepy przy zachowaniu możliwie najlepszej struktury paszy, również w trudnych warunkach pracy.

Odpowiednio do celu pracy, operator z siedzenia w kabinie ciągnika może dobrać odpowiednią strategię napełnienia.