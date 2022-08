Przy granicy z Polską dynamicznie rosną ceny i popyt na ukraińską pszenicę

Jak informuje serwis APK-Inform, popyt na ukraińską pszenicę konsumpcyjną w zachodniej części kraju znacznie wzrósł. Poszły za tym także znaczące podwyżki cen ukraińskiego ziarna, które sięgają nawet 35 euro za tonę.

Wg APK-Inform ceny pszenicy z zawartością białka 12,5 proc. na granicy z Polską i w rumuńskim porcie w Konstancy wzrosły nawet do 35 euro za tonę i osiągają nawet do 340 euro za tonę. Niższe ceny obowiązują na granicy z Rumunią (280-295 euro za tonę) i Węgrami (290-310 EUR/t).

– Informacje o postępach akcji żniwnej (do końca zeszłego tygodnia wykoszono 30 proc. powierzchni zbóż) przyćmiły doniesienia o dalszych zniszczeniach ukraińskich obiektów rolniczych przez rosyjskie wojsko, co było głównym czynnikiem wspierającym sytuację cenową. Do wzrostu cen przyczynił się również postęp w kwestii odblokowania ukraińskiego eksportu przez porty morskie – podaje APK Inform.