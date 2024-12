Ekoschemat dobrostan zwierząt. To szkolenie musisz odbyć do 14.03.2025

Rolnicy, którzy chcą otrzymać płatności dobrostanowe za 2024 rok muszą odbyć szkolenie z metod ograniczających stosowanie antybiotyków w produkcji zwierzęcej.

Dotyczy to każdego, kto w 2024 r. ubiegał się jakąkolwiek płatność w ramach ekoschematu Dobrostan zwierząt niezależnie od wybranego wariantu czy praktyki. Takie szkolenie trzeba odbyć do 14 marca 2025 roku, a zaświadczenie o jego ukończeniu trzeba złożyć do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 21 marca 2025 r.

Kto nie wywiąże się z tego obowiązku, będzie musiał liczyć się z nałożeniem kary w wysokości 30 proc. należnej płatności dobrostanowej.

Szkolenia dotyczące metod ograniczających stosowanie antybiotyków w produkcji zwierzęcej organizują Centrum Doradztwa Rolniczego (CDR) lub wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego (ODR). Rolnik, może wybrać formę w jakie chce odbyć takie szkolenie. Jedną z nich jest metoda samokształcenia – rolnik w dogodnym dla siebie terminie bierze udział w internetowym szkoleniu dostępnym pod linkiem: https://szkoleniadlarolnika.pl/.

Drugą opcją jest skorzystanie z internetowego webinarium, które przeprowadzi przeszkolony doradca. Trzecia forma to udział w stacjonarnych szkoleniach, które w zależności od zainteresowania, będą organizowane w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego.

Źródło: ARiMR