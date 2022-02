Przewrócona przyczepa, pasza na jezdni

Do niecodziennego zdarzenia z udziałem ciągnika rolniczego doszło 2 lutego na drodze krajowej nr 15 w kujawsko – pomorskiej miejscowości Strzelno. Jak informują strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie, tego dnia ok. godz. 12:56 do dyżurnego wpłynęło zgłoszenie o przewróconej przyczepie rolniczej, która była podpięta pod traktor.

Na miejscu okazało się, że z przyczepy wypadły worki typu Big Bag, które były wypełnione paszą, a ta wysypała się na jezdnię. Droga krajowa była przez to całkowicie zablokowana.

– Działania zastępów polegały na pomocy w postawieniu przewróconej przyczepy na koła oraz uprzątnięciu drogi. Worki zostały załadowane na podstawioną przyczepę przy pomocy ładowarki. Na czas działań ruch odbywał się wyznaczonymi objazdami – relacjonują strażacy z Mogilna.

Na miejsce zdarzenia przybyli także policja i przedstawiciel GDDKiA. Działania trwały ok. 2 godziny.

Paweł Palica