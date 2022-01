Przewróciła się przyczepa z belami słomy

Do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego doszło 24 stycznia w miejscowości Narok w pobliżu Opola.

O godz. 14:17 strażacy wezwani zostali do pomocy w miejscu, gdzie przewróciła się podpięta do ciągnika rolniczego przyczepa, na której przewożone były duże bele słomy. Daleko notabene nie mieli, ładunek wypadł bowiem na jezdnię i… zablokował wjazd do remizy.

Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, upewnieniu się o braku osób poszkodowanych, jak i kierowaniu ruchem – informują druhowie z OSP Narok.

Na miejsce zadysponowano trzy zastępy straży pożarnej oraz patrol policji. Przyczyną zdarzenia była najprawdopodobniej nadmierna prędkość.

Paweł Palica