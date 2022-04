Przetargi AMW. Sposób na zdobycie taniego drewna, w tym opału?

Przetargi Agencji Mienia Wojskowego to czasem okazja do zakupu ciekawych maszyn czy narzędzi za niewygórowaną cenę. Wiosna to jednak dla wielu czas kompletowania drewna czy to do przetworzenia czy na przyszłe sezony grzewcze. Sprawdzamy, co tutaj ma do zaoferowania AMW.

Drewno do zaoferowania ma np. Oddział Regionalny AMW w Gdyni; cena wywoławcza za pakiet 25,42 m3 to 2 tys. zł, co daje ok. 80 zł za 1 m3.

Znacznie więcej do zaoferowania ma OR AMW we Wrocławiu. Pierwsza propozycja to 849,32 m3 drewna sosnowego dobrej jakości. 535 m3 to drewno o średnicy 20-45 cm, zaś reszta ma średnicę 20-43 cm. Cena wywoławcza za całość to 300 tys. zł, co daje ok. 353 zł za 1 m3.

Kolejna propozycja OR AMW we Wrocławiu to 102 m3 drewna brzozowego i osikowego. Cena pakietu to 20 tys. zł, co daje ok. 196 zł za 1m3.

Jeżeli ktoś potrzebuje mniejszej ilości, może zainteresować się pakietem drewna mieszanego; 4,8 m3 kosztuje 500 zł, co daje niewiele ponad 100 zł za 1m3.

To tyle z obecnie dostępnych ofert AMW odnośnie drewna, jednak pojawia się ono w przetargach regularnie w różnych miastach, więc w razie zainteresowania warto śledzić przetargi AMW. Jak widać, ceny wywoławcze są bardzo atrakcyjne. Pewną przeszkodą są czasem duże pakiety, bez możliwości zakupu mniejszej ilości, jednak zdarzają się też takie, które dostosowane będą do indywidualnego odbiorcy. Więcej szczegółów odnośnie ww. ofert można znaleźć na stronie internetowej Agencji Mienia Wojskowego.