Przeszło 100-letni australijski ciągnik sprzedany na aukcji za astronomiczną kwotę

Ciągnik spalinowy został wyprodukowany przez AH McDonald and Company z Melbourne i sprzedany jako nowy w 1912 r. Przypuszczalnie ciągnik kupił nieznany biznesmen z Melbourne, a jeśli tak, to zabytek prawdopodobnie wróci do Australii. Ile zapłacił przedsiębiorca?

Rzadki wyprodukowany w Australii ciągnik uratowany z miłośnika staroci w latach 60. XX wieku został sprzedany w Stanach Zjednoczonych za 406 671 USD.

78-letni Sandy Reith po raz pierwszy zobaczył 108-letni dzisiaj traktor McDonalds Imperial EB podczas rodzinnej wizyty na francuskiej wyspie w pobliżu półwyspu Mornington w Wiktorii. Mieszkał wówczas na pobliskiej wyspie Phillip i kupił traktor za kilkaset dolarów, kiedy usłyszał, że został sprzedany pobliskiemu farmerowi, który planował go zniszczyć, by zrobić z ramy przyczepę.

–To było jak spotkanie z prehistorycznym zwierzęciem – powiedział.

Pan Reith, który później zrobił karierę w branży lotniczej i obecnie mieszka w Stonyford w zachodniej dzielnicy Wiktorii, ponownie uruchomił ciągnik przy pomocy fabryki McDonalds w Melbourne.

Sprzedał traktor namiętnemu kolekcjonerowi z Południowej Australii, Kevinowi Rohrlachowi, budowniczemu z Angaston w Dolinie Barossa.

Pan Reith nie pamięta ceny sprzedaży, ale wspomina, że ​​wynosiła ona około 600 USD lub 700 USD.

Dwucylindrowy, 20-konny McDonald Imperial pojawił się na rynku ponownie w 2001 r. Po śmierci pana Rohrlacha, jego rodzina wystawiła ciągnik na aukcję.

Szczęśliwym kupcem był Lawrie Voutier, który prowadzi działalność związaną z rozbiórką i sprzedażą towarów używanych w Camperdown na południowym zachodzie Wiktorii.

Pan Voutier zapłacił za ciągnik 90 000 USD, które w tamtym czasie uważał za niską cenę, biorąc pod uwagę renowację dokonaną przez pana Rohrlacha. Był właścicielem ciągnika przez około rok, zanim sprzedał go nieujawnionemu nabywcy za nieznaną cenę.

John Edgar, kolekcjoner traktorów z Heywood w Victorii, namawiał australijskich urzędników do zaniechania sprzedaży.

–Ten rzadki ciągnik jest jednym z zaledwie dwóch, które pozostają na świecie, został wysłany z Australii nielegalnie w 2008 roku i ukryty przed wszystkimi, dopóki nie pojawił się w styczniu tego roku na stronie aukcyjnej – powiedział Edgar.

Reith stwierdził, że ciągnik był wówczas doskonałym przykładem możliwości inżynieryjnych Australii.

– Właściwie cieszę się, że jest wysoko ceniony i będzie się nim opiekować, gdziekolwiek się pojawi. Świetna reklama dla inżynierii australijskiej – dodał.