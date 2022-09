Przemysł nawozowy oczekuje natychmiastowej interwencji. Produkcja amoniaku w Europie zmniejszyła się od sierpnia o 70 proc. Przemysł potrzebuje środków już teraz, fizycznych dostaw gazu, aby móc przywrócić produkcję.

Od sierpnia europejski przemysł nawozowy boryka się z bezprecedensowym kryzysem powodowanym wyjątkowo wysokim poziomem cen gazu, co wymusiło zatrzymanie około 70 proc. europejskiej produkcji amoniaku. Od tego czasu przemysł nieustająco wzywa UE do podjęcia pilnych działań naprawczych.

– Cieszymy się, że przewodnicząca KE von der Leyen uznaje nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku gazu. Konieczna jest praca nad rozwiązaniami obniżającymi ceny gazu w Europie za pomocą różnych środków, takich jak limity na cen gazu. Potrzebujemy fizycznych dostaw gazu po konkurencyjnych cenach, wówczas europejscy producenci nawozów wznowią produkcję i pomogą rolnikom produkować to, co jest potrzebne do zapewnienia europejskiego bezpieczeństwa żywnościowego – powiedział Jacob Hansen, dyrektor generalny Fertilizers Europe.

Hansen dodał, że rozwiązania dla rynku gazu będą wymagały czasu, którego nasza branża nie ma. Sięgnięcie po fundusz solidarnościowy jest dobrym posunięciem, ale jego skuteczność zależy od szybkiego wdrożenia na szczeblu państw członkowskich UE w celu zapewnienia funduszy dla najbardziej dotkniętych sektorów, takich jak przemysł nawozowy.