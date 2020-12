Przejściowe przepisy dotyczące WPR zatwierdzone; 8 mld euro dla producentów żywności i na obszary wiejskie

Parlament Europejski 16 grudnia zatwierdził przepisy zapewniające płynne przejście z obecnej do przyszłej polityki rolnej Unii Europejskiej oraz pomoc dla producentów żywności i obszarów wiejskich w wysokości 8 mld euro.

Nowe unijne regulacje prawne przedłużają stosowanie istniejących przepisów wspólnej polityki rolnej (WPR) do końca 2022 roku. Gwarantując kontynuację płatności dla rolników i beneficjentów rozwoju obszarów wiejskich.

Teraz państwa członkowskie UE będą mogły ułatwić rolnikom otrzymywanie odszkodowań za poważne spadki dochodów oraz za straty spowodowane niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi, chorobami zwierząt lub roślin czy plagą szkodników. Parlament przeforsował również środki, które dają państwom członkowskim większą swobodę we wspieraniu rolników, zwłaszcza w czasie kryzysu COVID-19.

Parlament Europejski przedłużył również czas trwania (o 3 lata) nowych wieloletnich projektów rozwoju obszarów wiejskich, które koncentrują się na rolnictwie ekologicznym i działaniach na rzecz klimatu i środowiska naturalnego oraz włączył do pakietu projekty dotyczące dobrostanu zwierząt.

– Uzgodnione zasady dotyczące sposobów wykorzystania przez rolników, producentów żywności i obszary wiejskie 8 mld euro w ramach pomocy kryzysowej związanej ze skutkami COVID-19, w ciągu najbliższych dwóch lat, są również częścią ogólnego porozumienia. W 2021 dostępnych będzie około 30% środków na odbudowę, a pozostałe 70% zostanie uwolnione w 2022 roku – informuje Dorota Kolinska z Biura Prasowego Parlamentu Europejskiego.

Posłom do PE udało się także zapewnić przynajmniej 37% środków na odbudowę rolnictwa ekologicznego, na działania związane ze środowiskiem i klimatem oraz na dobrostan zwierząt. Jak się dowiedzieliśmy, co najmniej 55% środków z funduszu zostanie przeznaczonych na inwestycje w gospodarstwach rolnych, które przyczynią się do trwałego i cyfrowego ożywienia gospodarczego dla młodych rolników rozpoczynających działalność.

Tekst uzgodniony przez negocjatorów z PE i państwa członkowskie i zatwierdzony przez Parlament Europejski aby mógł wejść w życie musi zostać jeszcze zatwierdzony przez Radę Europejską.