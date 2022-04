Przegląd używanych ciągników: 100 koni za 100 tysięcy złotych

W ciągu ostatnich 2 lat ceny używanych maszyn wzrosły średnio o 20 – 30 proc. co sprawia, że obecnie coraz gorzej jest z dostępnością takich ciągników dla wielu rolników. Postanowiliśmy zatem sprawdzić, jakie traktory mające około 100 KM można obecnie dostać na rynku wtórnym za kwotę +/- 100 tys. zł.

Wchodząc na popularne portale ogłoszeniowe da się zauważyć, że obecnie wybór maszyn o parametrach podanych w tytule tego artykułu jest co najwyżej średni. Przyczynił się do tego z pewnością mniejszy import z zachodu, co jest też pośrednio spowodowane trudnościami w dostępie do nowych maszyn, wobec czego traktory pracują dłużej w gospodarstwach.

Niemniej jednak da się wyłuskać ciekawe egzemplarze z rynku wtórnego, które będą mogły jeszcze cieszyć nowego nabywcę. Trzeba jednak uczciwie zaznaczyć, że dosyć często do wspomnianych 100 tys. zł, z reguły są to ceny netto, należało będzie jeszcze dołożyć kilka tys. zł chociażby na wymianę ogumienia.

Valtra A92

Pierwszym, ciekawym egzemplarzem który wpadł nam w oko jest Valtra A92 o mocy 101 km z 2008 roku. Maszyna jest wyposażona w ładowacz czołowy marki Quicke. Jak informuje sprzedawca, ciągnik pochodzi od pierwszego właściciela i posiada oryginalny przebieg w wysokości 8,3 tys. mth. Ponadto ciągnik posiada EHR, rewers mechaniczny, pneumatykę 1 i 2 obwodową, komplet zaczepów. Sprzedający życzy sobie za ciągnik 105 tys. zł netto.

New Holland T6010

Nieco tańszy, bo kosztujący 104 tys. zł netto będzie z kolei New Holland T6010 z roku 2007. Maszyna jest zarejestrowana w Polsce, wszystkie opłaty i przegląd są aktualne. Jak deklaruje sprzedawca, traktor jest w pełni sprawny i ma oryginalny przebieg ok.6000 mth. Jest świeżo po wymianie wszystkich filtrów i ma prawie nowe opony. Traktor wyposażony w działającą klimatyzację, kamerę cofania, podnośnik przedni TUZ Zuidberg. Ciągnik nigdy nie pracował w polu. Wykorzystywany był wyłącznie do prac komunalnych. Pewnym mankamentem może być tutaj wypłowiały lakier.

Deutz-Fahr Agrotron 108

Wykładając 102 tys. zł netto możemy z kolei stać się właścicielami ciągnika Deutz-Fahr Agrotron 108. Maszyna ma 108 KM i 7,8 tys. mth przebiegu. Wyposażona jest w radio, klimatyzację, siedzenie pneumatyczne, 4 pary wyjść hydraulicznych, zaczep górny i dolny, cięgło. Sprzedający deklaruje, że stan ciągnika jest dobry, a maszyna zadbana.

New Holland TS 100a Plus

Kolejną w zestawieniu maszyną ze stajni CNH jest New Holland TS 100a Plus. Ciągnik jest z 2007 roku, ma 100 KM i ma przepracowane 8,3 tys. mth. Jak deklaruje sprzedający, maszyna nie jest zniszczona i jest wyposażona w m.in. klimatyzację i kabinę amortyzowaną. W ostatnim czasie zregenerowane zostały kosze sprzęgłowe, wymienione łożyska w skrzyni oraz wymienione wszystkie oleje. Dodatkowym atutem jest oryginalny uchwyt do tura MX razem z joystickiem. Cena za maszynę to 99 tys. zł netto.

Kubota M 108S

Natomiast za równe 100 tys. zł netto można kupić Kubotę M 108S z 2010 roku. Ciągnik ma moc 108 KM i 4,7 tys. mth, skrzynię biegów F32/R32 40km/h z rewersem bezsprzęgłowym przy kierownicy i 1 półbiegiem pod obciążeniem na każdym biegu. Ponadto posiada adaptację ładowacza czołowego wraz z hydrauliką i dżojstik. Jest również wyposażony w klimatyzację, fotel pneumatyczny i komplet zaczepów. Ogumienia pozostało jeszcze 70 proc.