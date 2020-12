Przegląd ofert ciągników z… AliExpress, czyli 80 KM za niecałe 40 tys. zł

Odzież, elektronika, produkty spożywcze… Na popularnej chińskiej platformie AliExpress można kupić już chyba wszystko. Nie brakuje tam także ciągników rolniczych; co prawda dominują bardzo małe modele, ale można znaleźć tam również ciągniki, które parametrami zapewne spełniłyby oczekiwania chociażby wielu rolników w naszym kraju. Rozpoczynamy zatem przegląd ofert ciągników z AliExpress.

AOS254

25 KM i napęd na 4 koła. Ciągnik mógłby się sprawdzić w gospodarstwach ogrodniczych lub jako “pomocnik” w wielu gospodarstwach rolnych. Producent określa średnicę zawracania na 2,4 m. Jeśli chodzi o silnik, z opisu dowiadujemy się jedynie o mocy oraz o tym, że jest to jednostka chłodzona cieczą. Sprzedawca podał też zużycie paliwa określane na ok. 248 g/kWh. W ciągniku wykorzystano jednotarczowe sprzęgło, zaś jeśli chodzi o skrzynię biegów, oferowana jest w układzie 4+1 i wyposażona w reduktor. Oszczędzono nam informacji o możliwościach trójpunktowego układu zawieszania, jednak WOM oferuje dwie prędkości: 540 i 1000 obr./min. Cena ciągnika w przeliczeniu na złotówki to niecałe 16 tys. zł (1 USD=3,68).

AOS604

Za ok. 30,5 tys. zł na AliExpress można nabyć 60-konny ciągnik AOS604. Wyposażono go w 4-cylindrowy chłodzony cieczą silnik z bezpośrednim wtryskiem. Jest to jednostka rodzimej produkcji Quanchai 4105. Przekładnia jest rewersowana i oferuje 12 biegów do przodu i tyle samo do tyłu. Wałek oferuje 2 prędkości: 540 i 720 obr./min. Ciągnik wyposażono m.in. w napęd na 4 koła i wspomaganie kierownicy.

Synbon 804

Podobnie jak poprzedni model, również Symbon 804 dysponuje przekładnią z rewersem w układzie 12+12, przenoszącą moment obrotowy na 4 koła. 4-cylindrowy silnik legitymuje się mocą dokładnie 80 KM. Ciągnik można konfigurować na różne sposoby; w standardzie występuje on bez kabiny, jednak opcjonalnie można zamówić ramę bezpieczeństwa lub ogrzewaną kabinę, pneumatyczny układ hamulcowy czy 4 pary wyjść hydraulicznych.

Synbon SY1304

To już nieco cięższa waga; ciągnik ma masę 5,3 t i dysponuje 6-cylindrowym silnikiem o mocy 130 KM. Skrzynia biegów oferuje łącznie 16 przełożeń do przodu i 8 do tyłu. Ten osadzony na ramie ciągnik może zostać wyposażony w klimatyzowaną kabinę. Jego cena to niewiele ponad 91 tys. zł.

Jest niejedno ale…

Przedstawiliśmy tylko przekrój ofert ciągników dostępnych na Aliexpress; jest ich o wiele więcej, znajdziemy też całe mnóstwo traktorków jednoosiowych, które tutaj pominęliśmy.

Na drodze do zakupu ciągnika na Aliexpress mogą stanąć unijne przepisy; wszak wymienione modele nie spełniają europejskich norm emisji spalin. Nawet gdyby nie to, do ceny (chociaż bardzo niskiej) należy doliczyć cło i koszty transportu; te zaczynają się od ok. 2 tys. USD, a kończą zwykle na kilkunastu. Bez dwóch zdań problemem byłoby też serwisowanie chińskiego ciągnika.