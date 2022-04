Przedwschodowe odchwaszczanie kukurydzy – herbicydy

Kukurydza należy do upraw, które nie tolerują towarzystwa chwastów, dlatego z zabiegami odchwaszczającymi nie można się spóźnić. Pierwsze zabiegi chemicznego odchwaszczania można wykonać już przed wschodami kukurydzy. Większość z tych środków można też zastosować także po wschodach kukurydzy, w sytuacji gdy nie odchwaszczano przed wschodami.

Herbicydy oparte na s.cz. metolachlor-S (grupa HRAC: 15/ wcześniej K3) przeznaczone są wyłącznie do zwalczania chwastów prosowatych (np. chwastnica jednostronna, włośnica sina i zielona, palusznik krwawy i nitkowaty). Standardowo wykonanie zabiegu zalecane jest bezpośrednio po siewie kukurydzy. Umiarkowana i ciepła pogoda sprzyja działaniu tych środków. W przypadku niedostatecznej wilgotności gleby można je stosować przed siewem i wymieszać z glebą na głębokość około 5 cm. Herbicydy oparte na tej substancji czynnej (z wyjątkiem Aloha) mogą być stosowane również po wschodach kukurydzy do fazy 4 liści.

Herbicydy oparte na substancji czynnej mezotrion oraz izoksaflutol sklasyfikowane są do środków o działaniu inhibitorów syntezy barwników (grupa HRAC: 27/ wcześniej F2). Są to środki chwastobójcze działające systemicznie. Pobieranie następuje przez liście i korzenie roślin. Charakterystycznym efektem działania jest bielenie roślin już po kilku dniach od zabiegu. Odchwaszczając kukurydzę herbicydami opartymi na tych substancjach czynnych należy szczególną uwagę zwrócić na dobór roślin następczych, jak i zalecanej agrotechniki przed ich uprawą zwłaszcza w warunkach niekorzystnych dla biodegradacji herbicydów w glebie (gleby piaszczyste lub łatwo przesychające, niskie pH gleby, niska aktywność biologiczna gleby, niska wilgotność gleby w trakcie wegetacji, długi okres zamarznięcia gleby w okresie zimowym, i in.).

Herbicydy zawierające mezotrion przeznaczone są do zwalczania szerokiego zakresu chwastów dwuliściennych (m.in.: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnoty, komosa biała, przytulia czepna, rdest szczawiolistny, rdestówka powojowata, rumian polny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wyki, żółtlica drobnokwiatowa) oraz samosiewy rzepaku.

W uprawach kukurydzy z herbicydów stosowanych przedwschodowo największy spadek skuteczności w warunkach przesuszenia gleby dotyczy pendmetaliny (grupa HRAC: 3/ wcześniej K1). W optymalnych warunkach wilgotności gleby herbicydy oparte na tej substancji czynnej zwalczają chwastnicę jednostronną oraz szeroki zakres chwastów dwuliściennych (m.in. fiołki, gwiazdnica, jasnoty, komosa, łoboda, przetaczniki, rdesty, rzodkiew świrzepa, rumiany, tasznik pospolity, tobołki polne). Chwasty najskuteczniej są zwalczane w okresie kiełkowania i wschodów.

Substancja czynna dimetenamid-P (grupa HRAC: 15/ wcześniej K3) do optymalnego działania ma mniejsze wymagania względem wilgotności gleby niż pendimetalina co wpływa na korzyść herbicydów opartych na mieszaninie tych substancji czynnych. Dimetenamid-P w tych mieszaninach zwiększa zakres skuteczności zwłaszcza względem gatunków prosowatych oraz niektórych dwuliściennych, jak np. szarłat, komosa, żółtlica.

Petoksamid (grupa HRAC: 15/ wcześniej K3) zwalcza gatunki chwastów dwuliściennych do fazy pierwszych liści. Pobierany jest przez system korzeniowy i podliścieniową część łodyżki (hipokotyl).

Terbutylazyna (grupa HRAC 5/ wcześniej C1) stosuje się do zwalczania chwastów dwuliściennych (bodziszki, fiołki, gwiazdnica pospolita, jasnoty, komosa biała, maruna bezwonna, przetaczniki, przytulia czepna, psianka czarna, rdest ptasi, rdestówka powojowata, szarłat szorstki, tasznik pospolity) oraz samosiewów rzepaku.

Tienkarbazon metylowy (grupa HRAC 2/ wcześniej B) pobierany jest poprzez korzenie i liście chwastów. Zwalcza chwasty prosowate i niektóre gatunki dwuliścienne (fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonną, psianka czarna, szarłat szorstki, zaślaz pospolity, rdesty).

Herbicydy zawierające nieselektywną substancję czynną glifosat (grupa HRAC 9/ wcześniej G) najczęściej są stosowane w uproszczonej uprawie do zwalczania wschodzących chwastów przed wschodami kukurydzy. Środki zawierające glifosat należy stosować nie później niż 3 dni przed przewidywanymi wschodami kukurydzy. Ziarno kukurydzy wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm. Nie zaleca się stosować na glebach bardzo lekkich i piaszczystych. Skuteczność chwastobójcza zależy również od ilość cieczy opryskowej. Najczęściej zalecana ilość wody, w zależności od poszczególnych środków, to 100-300 l/ha, przy czym mniejsza ilość wody na hektar sprzyja większej skuteczności środka.

Przykładowe herbicydy zarejestrowane do zwalczania chwastów w przed wschodami kukurydzy.

Substancja czynna (s.cz.) Nazwa środka Dawka grupa HRAC BBCH 00 (bezpośrednio po siewie) metolachlor-S Basar 1,5 l/ha HRAC: 15 (wcześniej K3) Chart 960 EC Deluge 960 EC Dual Gold 960 EC Efica 960 EC Kabala 960 EC Metallica Metos 960 EC Recosar 960 EC Silueta Aloha 1,0 l/ha mezotrion + metolachlor-S Camix 560 SE 2,0–2,5 l/ha HRAC: 27 / 15 (wcześniej F2/K3) pendimetalina Stomp 400 SC 3,0 l/ha HRAC: 3 (wcześniej K1) Prowl 3,0 l/ha BBCH 00-02 (przedwschodowo, najpóźniej do 3 dni po siewie kukurydzy) izoksaflutol + mezotrion + terbutylazyna Jotamun 650 WG 0,8 kg/ha HRAC: 27 / 27 / 5 (wcześniej F2/F2/C1) Metodus 650 WG Undito 650 WG pendimetalina Jet-Pendy 330 EC 4,0–5,0 l/ha HRAC: 3 (wcześniej K1) Pendigan 330 EC Yellow Hammer 330 EC BBCH 00-05 (po siewie, ale przed wschodami kukurydzy) izoksaflutol + tienkarbazon metylu Adengo 315 SC 0,33–0,44 l/ha HRAC: 27 / 2 (wcześniej F2/B) dimetenamid-P + pendimetalina Spectrum Plus 4,0 l/ha HRAC: 15 / 3 (wcześniej K3/K1) Wing P 462,5 EC mezotrion + metolachlor-S + terbutylazyna Lumax 537,5 SE 3,5–4,0 l/ha HRAC: 27 / 15 / 5 (wcześniej F2/K3/C1) petoksamid Successor 600 EC 2,0 l/ha HRAC: 15 (wcześniej K3) Traxor 600 EC terbutylazyna Terbusar 500 SC 1,0 l/ha HRAC: 5 (wcześniej C1) Terbustar 500 SC 1,0 l/ha Tezosar 500 SC 1,0 l/ha petoksamid + terbutylazyna Successor Tx 487,5 SE 4,0 l/ha HRAC: 15 / 5 (wcześniej K3/C1) BBCH 00-07 (po siewie, a przed wschodami kukurydzy w celu zwalczenia wschodzących chwastów) glifosat Dominator Green 360 SL 2,0 l/ha HRAC 9 (wcześniej G) Cayenne HL 480 SL 1,5–2,0 l/ha Dominator HL 480 SL 1,5–2,0 l/ha Envision 450 SL 1,2–1,6 l/ha Hadican 1,5–3,0 l/ha Halvetic 1,5–3,0 l/ha Highland HL 480 SL 1,5–2,0 l/ha Roundup 360 Plus 1,25–2,5 l/ha Roundup Active 360 2,0 l/ha Roundup Flex 480 1,5–2,25 l/ha Roundup TransEnergy 450 SL 1,0–2,0 l/ha BBCH 00–14 (od siewu do fazy czterech liści kukurydzy) metolachlor-S + terbutylazyna Gardo Gold 500 SC 4,0 l/ha HRAC: 15 / 5 (wcześniej K3/C1) Primextra Gold

Fragment artykułu “Przedwschodowe odchwaszczanie kukurydzy” autorstwa dr hab. Romana Krawczyka z IOR-PIB w Poznaniu, który ukazał się w marcowym wydaniu gazety Wiadomości Rolnicze Polska.