Przedwschodowe odchwaszczanie buraka cukrowego

Ochrona herbicydowa buraka, z uwagi na wycofanie kilku substancji czynnych, zwłaszcza desmedifamu jest obecnie trudniejsza. Pierwsze tygodnie wegetacji buraka do wykształcenia 6-8 liści, uznaje się za okres krytyczny. Roślina ta szczególnie niekorzystnie reaguje wówczas na konkurencję ze strony chwastów.

Mimo ograniczeń w środkach ochrony roślin to proponowane przez firmy strategie walki z chwastami są nadal skuteczne. Dlatego z jej przedstawicielem rolnik powinien konsultować dobór odpowiednich substancji czynnych i preparatów, do likwidacji chwastów na swojej plantacji. Niektórzy wypracowali własne technologie, np. z udziałem aminokwasów, zwiększających skuteczność substancji czynnych, dzięki czemu można zmniejszyć dawkę herbicydu.

Herbicydy na chwasty dwuliścienne zalecane są zwykle w systemie dawek dzielonych – w 3-5 terminach, co gwarantuje większą skuteczność chwastobójczą, bezpieczeństwo chronionej uprawy oraz akceptowane (nie zawsze) koszty zabiegu. Pierwszym herbicydem stosowanym przed wschodami buraka, jest często Roundup 360 Plus, z dodatkiem adiuwanta, np. AS 500 SL

By prawidłowo ustalić termin oprysku tym totalnym herbicydem, a przy okazji zakupić inne, skutecznie zwalczające chwasty dwuliścienne na swojej plantacji, także w późniejszym terminie, zaleca się bezpośrednio po wysiewie nasion, rozłożyć w 3 punktach plantacji 1m2 kawałki przezroczystej folii, mocując ją do podłoża, by nie zwiał wiatr.

Umożliwi to wcześniejsze wzejście chwastów, a następnie siewek buraka, ustalenie składu gatunkowego chwastów i zakup odpowiednich preparatów do ich zwalczania. Pojawienie się siewek buraka na powierzchni gleby w punktach przykrytych folią jest terminem granicznym do stosowania Roundupu. Na głównej części plantacji (nie przykrytej folią) kiełki buraka znajdują się wówczas około 1 cm pod powierzchnią gleby, dzięki czemu glifosat im nie zaszkodzi.

Roundup jest skuteczny przy dziennej temperaturze powyżej 5°C (noc bez przymrozków), liście chwastów powinny być suche, zaś pole bez większych brył i spękań. Zamiast Roundupu 360 SL można zastosować przed wzejściem siewek buraka, inne herbicydy nalistno-doglebowe, oparte o przedstawione niżej substancje czynne, zwłaszcza metomitron.

Po skiełkowaniu nasion buraka, pierwszy zabieg nalistny powinien zostać wykonany od fazy liścieni do fazy 1-2 liści buraka, wówczas chwasty powinny być w fazie liścieni lub pierwszych liści. Kolejne opryski (zazwyczaj co 6-8 dni) w systemie dawek dzielonych, powinny być dokonywane, kiedy chwasty są w początkowej fazie rozwoju.

Zabieg herbicydowy przed wschodami buraka cukrowego jest skuteczny wówczas, gdy uwilgotnienie gleby pozwala na aktywizację substancji czynnych. W przypadku braku sprzyjających warunków, większość środków można wykorzystać do zabiegów po wschodach buraków, oczywiście z wyjątkiem herbicydów opartych na glifosacie.

Substancje czynne herbicydów polecane w buraku cukrowym

Metamitron – jest podstawową substancją czynną, zalecaną do przedwschodowego zwalczania chwastów na plantacji buraka. Zakłóca on przebieg fotosyntezy, absorbowany jest głównie przez korzenie, ale też liście chwastów, a więc do stosowania w zabiegach doglebowych i nalistnych.

Eliminuje następujące chwasty: blekot pospolity, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, łoboda rozłożysta, poziewnik szorstki, rdest plamisty, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz obrotny. Średnio wrażliwy jest przetacznik perski, maruna bezwonna i przytulia czepna.

Na bazie metamitronu zalecane są do przedwschodowego stosowania następujące herbicydy: Burax 700, (Clayton Neutron, Devoid, Domino, Glotron, Goltix, Goltix-S, Goltix Gold, Goltix Compact, Jetbeet, Metafix, Metlog, Mitron i Prometeus) 700 SC, poza tym Django i Django One. Metamiron wchodzi też w skład dwuskładnikowego preparatu z etofumesatem (herbicyd – Torero 500 SC).

Chlopyralid – imituje działanie naturalnych auksyn, co zaburza równowagę hormonalną chwastów. Pobierany głównie przez liście, ale także korzenie. Szczególnie skuteczny niszczy chwasty rumianowate, ale też: chaber bławatek, ostrożeń polny, rdest plamisty i powojowaty, żółtlicę drobnokwiatową.

Etofumesat – zakłóca syntezę kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach. Chwasty dwuliścienne absorbują go przez korzenie. Wykorzystywany jest w zabiegach doglebowych i nalistnych. Gatunki wrażliwe: dymnica i gwiazdnica pospolita, mlecz zwyczajny, samosiewy rzepaku.

Triflusulfuron metylu – hamuje podział komórek w stożkach wzrostu, pobierany przez liście. Skutecznie zwalcza chwasty rumianowate, samosiewy rzepaku i blekot pospolity, poza tym: fiołek polny, przytulię czepną, bodziszek, rdest ptasi i szarłat szorstki.

Foramsulfuron + tienkarbazon, to fabryczna mieszanina tych substancji, blokujących tworzenie aminokwasów. Pobierane głównie przez liście, ale także korzenie. Wrażliwe chwasty: blekot pospolity, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, maruna bezwonna, komosa biała, przytulia czepna, rdest powojowaty, ptasi i plamisty, samosiewy rzepaku, przetacznik polny, tobołki, chwastnica jednostronna, wiechlina roczna.

Chizalofop-P-etylu, fluazyfop-P-butylowy i propachizafop, to przykładowe substancje czynne zawarte w graminicydach, a więc zwalczających wyłącznie chwasty jednoliścienne: miotłę zbożową, perz, chwastnicę jednostronną, owies głuchy i samosiewy zbóż.

Przy stosowaniu herbicydów warto dodać do sporządzanej mieszaniny adiuwant, co poprawia efektywność oprysku, zmniejsza dawkę preparatu i ogólny koszt oprysku. Jednym z nich jest Atpolan BIO 80 EC Premium, który dodatkowo ogranicza znoszenie oprysku przez wiatr.