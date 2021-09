Przedsiewne nawożenie pszenicy ozimej

Pszenica ozima należy do zbóż silnie reagujących na poziom nawożenia mineralnego. Charakteryzuje się dużą wrażliwością na niedobór fosforu oraz średnią na niedobór potasu.

Aby wytworzyć 5 t ziarna z odpowiednią ilością słomy roślina ta pobiera z gleby 50 kg P 2 O 5 i 90 kg K 2 O z ha. Na glebach o co najmniej średniej zasobności w fosfor i potas do uzyskania takiego plonu należy zastosować powyższe dawki tych makroskładników. W przypadku gleb o niskiej zasobności dawki fosforu i potasu powinno się zwiększyć o około 40 – 60 kg P 2 O 5 /ha i o około 30 – 50 kg K 2 O/ha. W uprawie pszenicy ozimej przy ustalaniu nawożenia fosforem i potasem należy uwzględniać przede wszystkim zasobność gleby, a w mniejszym stopniu przedplon.

Pszenica ozima spośród zbóż charakteryzuje się najwyższymi wymaganiami płodozmianowymi. W klasycznym zmianowaniu norfolskim następuje ona po roślinach bobowatych. Stanowisko po tej grupie roślin musi być wcześniej przygotowane pod zasiew, co przyczynia się do szybszego rozkładu resztek pożniwnych, zapobiegając hamowaniu rozwoju siewek pszenicy przez toksyny rozkładających się roślin bobowatych. Bardzo dobrym przedplonem jest ziemniak, zwłaszcza jeśli uprawiany jest na glebach odpowiednich pod uprawę pszenicy. Dobrymi przedplonami są rzepak, groch i owies. Ze względu na duży udział zbóż w strukturze zasiewów często pszenica ozima uprawiana jest po roślinach zbożowych.

W uprawie pszenicy ozimej nawożenie fosforowe i potasowe należy zastosować przedsiewnie jako nawozy pojedyncze, względnie wieloskładnikowe o proporcjach fosforu do potasu dostosowanych do wymagań pokarmowych pszenicy. Magnez można aplikować przedsiewnie bądź też pogłównie. Przedsiewne nawożenie azotem stosuje się jedynie po przedplonach zbożowych. Związane jest to z szerokim stosunkiem węgla do azotu w słomiastych resztkach pożniwnych, co może przyczyniać się do okresowego braku dostępności azotu dla siewek pszenicy. Azot należy wówczas zastosować przedsiewnie w dawce 30 – 40 kg/ha. W przypadku przedplonów niezbożowych nie zaleca się nawożenia przedsiewnego pszenicy ozimej azotem, gdyż może to przyczynić się do gorszego przygotowania rośliny do okresu spoczynku zimowego, a także strat tego pierwiastka związanych z jego wypłukiwaniem z gleby.