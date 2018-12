Przedsiębiorczość wiejska – konkurs fotograficzny

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa organizuje I edycję konkursu fotograficznego, dotyczącego polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich. Tematem konkursu jest „Przedsiębiorczość wiejska” . Zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia 2018 roku, natomiast ogłoszenie wyników planowane jest do 15 maja 2018.

Podstawowym celem konkursu jest przede wszystkim promocja przedsiębiorczości na obszarach wiejskich; ponadto promocja fotografów oraz osób zajmujących się tematyką wsi, promocja fotografii dokumentującej polską wieś, wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi. Prace konkursowe ocenia Kapituła powołana przez Radę FDPA.

Prace do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie przez ich autorów. Za pracę fotograficzną przyjmuje się zarówno zdjęcia pojedyncze, jak i zestawy. Zestaw może zawierać do 10 zdjęć. Każdy uczestnik konkursu może przedstawić do konkursu maksymalnie trzy prace.

Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora www.fdpa.org.pl oraz są dostępne w formie wydruku w siedzibie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa.

