Przedsiębiorczość na wsi

Jednym z istotniejszych trendów na polskiej wsi jest obecnie rosnąca liczba pozarolniczych podmiotów gospodarczych. Gospodarstwa rolne zmieniają swój charakter poprzez wprowadzanie nowych form działalności ekonomicznych, głównie z zakresu usług i handlu, a w ich dochodach wzrasta znaczenie działalności pozarolniczej.

– Liczba podmiotów gospodarczych na obszarach wiejskich charakteryzuje się tendencją wzrostową.

W 2015 r. do krajowego rejestru REGON było wpisanych blisko 4,2 mln podmiotów gospodarki narodowej, z czego ponad 1,1 miliona (26,8%) zarejestrowało działalność gospodarczą na obszarach wiejskich. Ok. 97% podmiotów gospodarki narodowej prowadzących działalność gospodarczą na obszarach wiejskich należało do sektora prywatnego, w którym największy odsetek stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – informuje MRiRW.

Jak ustaliliśmy w strukturze podmiotów gospodarczych na obszarach wiejskich w dalszym ciągu dominuje zróżnicowany charakter działalności. Według grup rodzajów działalności na koniec 2015 r. działało 4,84% podmiotów w obszarze rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa i rybactwa. W obszarze przemysłu i budownictwa działało 28,47%, a najliczniejszą grupę stanowiły pozostałe obszary działalności (66,69%).

Dostrzegając specyfikę funkcjonowania przedsiębiorczości w warunkach wiejskich, a także niekwestionowaną i uzasadnioną potrzebę wspierania jej rozwoju, wynikającą z potrzeb mieszkańców wsi oraz głosów pochodzących z różnych środowisk wiejskich, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podejmuje działania ukierunkowane na rozwój przedsiębiorczości, m.in. w zakresie podnoszenia kwalifikacji, ułatwiania dostępu do rynku pracy oraz możliwości wsparcia finansowego.

Źródło: MRiRW