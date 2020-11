Przedłużyć memorandum na stosowanie genetycznie modyfikowanej soi

Zgodnie z obowiązującym obecnie memorandum na stosowanie soi GMO, ten surowiec paszowy będzie można w Polsce stosować tylko do końca stycznia 2021 r. Obecnie krajowa produkcja roślin białkowych to jedynie 0,3 mln ton rocznie, podczas gdy całe zużycie krajowe to 4,25 mln ton rocznie.

W związku z tym Wielkopolska Izba Rolnicza wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań legislacyjnych w celu wydłużenia obowiązującego memorandum.

– Uważamy, że potrzebny jest czas na upowszechnienie upraw roślin wysokobiałkowych w Polsce oraz innowacyjnych technologii w zakresie ich przetwarzania oraz wykorzystywania w żywieniu zwierząt. Zdajemy sobie sprawę, że zastąpienie soi importowanej surowcami krajowymi w krótkim okresie czasu będzie niemożliwe i kosztowne. Jeśli memorandum nie zostanie przedłużone firmy paszowe będą zmuszone do importu soi non-gmo po znacznie wyższych cenach, co przełoży się na wzrost kosztów pasz – uzasadnia Piotr Walkowski, prezes WIR.

W ocenie samorządu rolniczego przy obecnej zapaści na rynku trzody chlewnej, bydła mięsnego oraz drobiu, która pogłębi się, jeśli Parlament uchwali Ustawę o ochronie zwierząt w jej obecnym kształcie, wzrost kosztów paszy spowoduje rezygnację z produkcji i upadek wielu gospodarstw rolnych.