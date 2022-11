Przedłużenie umowy zbożowej coraz bliżej. Rosja stawia zasadniczy warunek

Cały czas trwają rozmowy w sprawie przedłużenia umowy zbożowej, na podstawie której Ukraina może eksportować zboża przez Morze Czarne. Dotychczasowa kończy się 19 listopada, a nowe porozumienie Rosjanie chcą zawrzeć na jak najkorzystniejszych dla siebie warunkach.

Cytowany przez rosyjską agencję prasową TASS wiceminister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Wierszynin uznał piątkowe rozmowy z przedstawicielami ONZ w Genewie za “przydatne i rzeczowe”, jednak nierozwiązujące kwestii umowy zbożowej.

Jak podaje Reuter, Rosjanie oczekują wprowadzenia dwóch najważniejszych rozwiązań do mającej obowiązywać od 20 listopada umowy. Pierwsze to nieograniczony dostęp Rosji do rynku żywności i nawozów, a drugi to ponowne podłączenie do międzynarodowego systemu płatności SWIFT rosyjskiego banku Rosselkhozbank finansującego sektor rolny.

Rosjanie skarżą się bowiem, że choć sankcje nie dotyczą bezpośrednio rosyjskiej żywności i nawozów, to uniemożliwiają dostęp do rozliczeń i finansowania a także ubezpieczeń i portów, przy czym podłączenie Rosselkhozbanku do SWIFT-a zostało uznane za “kwestię bez której nie można iść naprzód”.

Rosjanie zasugerowali, że przedstawiciele ONZ zdają sobie sprawę z wagi tego warunku i będą ją rozważać.