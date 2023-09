Przedłużanie zakazu importu to przedłużanie agonii europejskiego rolnictwa 

W dzisiejszej Rozmowie o 7 w RMF FM minister rolnictwa Robert Telus wypowiadał się na temat zakazu importu zbóż z Ukrainy do Polski. Przedłużenie zakazu importu nazwał przedłużaniem agonii.

Minister rolnictwa Robert Telus w dzisiejszej Rozmowie o 7 w RMF FM, po raz kolejny powiedział, że Polska przedłuży zakaz importu zbóż z Ukrainy niezależnie od decyzji Komisji Europejskiej, która ma zapaść dziś. Stwierdził jednak, że to nie sposób na rozwiązanie problemu, ponieważ struktura rolnictwa europejskiego jest całkowicie odmienna od struktury rolnictwa ukraińskiego.

– Musimy uregulować to na przyszłość. (…) trzeba zbudować narzędzia na przyszłość, dla przyszłości Europy – do uregulowania sytuacji związanej ze współpracą między Ukrainą a Unią Europejską. To musimy uregulować – mówił Robert Telus cytowany przez RMF FM.

Minister wyraził rozczarowanie postawą Komisji Europejskiej, która do ostatniego dnia czekała z zajęciem się tematem; powiedział też, że prawdziwym rozwiązaniem problemu eksportu ukraińskiego zboża jest rozbudowa infrastruktury do tranzytu zboża do portów, aby trafiało ono do swoich tradycyjnych rynków docelowych.

W opinii Roberta Telusa choć postulaty wsparcia korytarzy solidarnościowych były wielokrotnie przedkładane przez Polskę, Unia Europejska nie chce rozwiązać problemu z ukraińskim zbożem

– Nigdy nie ma problemów, które są nie do rozwiązania. Oczywiście, że da się rozwiązać, tylko trzeba chcieć. A Unia Europejska nie chce tego rozwiązać. Jeżeli się mówi o tym, że chce przedłużyć tylko na dwa miesiące, to chce tę agonię tylko przełożyć na za dwa miesiące. My ciągle mówimy UE jako te pięć krajów, że to trzeba dziś zbudować. Są różne pomysły: dopłaty do transportów, budowanie infrastruktury, położenie, więcej środków na zbudowanie infrastruktury, silosy, porty, to trzeba robić. Nie można przekładać tej agonii o dwa miesiące czy nawet do końca roku – mówił minister Robert Telus.