Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym w sektorze rolno – spożywczym

Komisja Europejska 28 lutego rozpoczęła konsultacje z zainteresowanymi podmiotami na temat umów dotyczących zrównoważonego rozwoju w sektorze rolnictwa.

– Komisja Europejska zachęca zainteresowane podmioty, takie jak producenci pierwotni, przetwórcy, wytwórcy, hurtownicy, sprzedawcy detaliczni i dostawcy środków produkcji, do dzielenia się doświadczeniami w zakresie umów mających na celu osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju w łańcuchach dostaw produktów rolno-spożywczych. Informacje zwrotne pomogą Komisji w opracowaniu wytycznych w sprawie nowego odstępstwa wyłączającego – pod pewnymi warunkami – umowy dotyczące zrównoważonego rozwoju w dziedzinie rolnictwa spod reguł konkurencji – informuje Biuro Prasowe Komisji Europejskiej.

Prawo UE zasadniczo zabrania przedsiębiorstwom zawierania porozumień ograniczających konkurencję, takich jak porozumienia między konkurentami prowadzące do podniesienia cen lub zmniejszenia produkcji. Parlament Europejski i Rada UE przyjęły jednak niedawno nowe odstępstwo dopuszczające w porozumieniach w sektorze rolnictwa takie ograniczenia, jeżeli są one niezbędne do osiągnięcia norm zrównoważonego rozwoju wyższych niż obowiązkowe normy unijne lub krajowe.

Jak podaje KE odstępstwo to zostało ustanowione w rozporządzeniu o wspólnej organizacji rynków produktów rolnych 1308/2013 stanowiącym część wspólnej polityki rolnej UE. Umowy takie powinny służyć osiągnięciu pewnych celów środowiskowych, ograniczeniu stosowania pestycydów i zagrożenia związanego z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz ochronie zdrowia i dobrostanu zwierząt. Stronami umów powinni być producenci rolni działający samodzielnie lub ewentualnie z innymi podmiotami łańcucha dostaw.

Rada Europy i Parlament Europejski zwróciły się do Komisji Europejskiej , by do 8 grudnia 2023 r. wydała wytyczne dotyczące warunków stosowania tego odstępstwa. Przyczyniłoby się to również do wypełnienia przez Komisję jej mandatu w ramach strategii „od pola do stołu” poprzez wyjaśnienie zakresu reguł konkurencji w odniesieniu do działań zbiorowych w dziedzinie rolnictwa. Komisja konsultuje się z zainteresowanymi podmiotami, aby zrozumieć rodzaje umów dotyczących zrównoważonego rozwoju, które podmioty te opracowały lub chciałyby opracować, potencjalne ograniczenia konkurencji mogące wynikać z takich umów, a także możliwy wpływ takiej współpracy na dostawy, ceny i innowacje.

W związku z tym KE zwraca się o opinię w szczególności do producentów pierwotnych i organizacji ich zrzeszających, do przetwórców, wytwórców, hurtowników, sprzedawców detalicznych i dostawców środków produkcji, a także do organizacji międzybranżowych. Inne zainteresowane podmioty, takie jak analitycy branżowi, naukowcy i organizacje specjalizujące się w kwestiach zrównoważonego rozwoju rolnictwa, również mogą przekazać swoje uwagi.

Komisja Europejska zaprasza zainteresowane podmioty do przekazywania opinii do 23 maja 2022 r. poprzez stronę internetową poświęconą konsultacjom: Umowy dotyczące zrównoważonego rozwoju w sektorze rolnictwa – wytyczne w sprawie odstępstwa od przepisów dotyczących przeciwdziałania praktykom monopolistycznym (europa.eu).