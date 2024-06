Przecież to tylko owijarka… Nie, to wyjątkowa owijarka (video)

Mogłoby się wydawać, że w przypadku tak relatywnie nieskomplikowanych maszyn jak owijarki do balotów nie ma wielkich różnic. To tylko pozory, co udowadnia Kuhn ze swoim modelem RW 1410.

Model ten na pozór nie różni się od tego typu maszyn innych marek. Jednak to, co ją wyróżnia to system e-Twin, czyli podwójnego owijania. To samo w sobie nie jest rozwiązaniem unikalnym. Unikalne jest jednak to, że dwa pasma folii zachodzą na siebie w 2/3 wysokości łączą się ze sobą w jedną podwójną warstwę przed opuszczeniem modułu napinacza.

Rozwiązanie to nie dość, że pozwala na lepsze naciągnięcie folii i związane z tym oszczędności, to zapobiega jej przerwaniu.

Owijarki RW z systemem e-Twin dostępne są w różnych wariantach; do owijania stacjonarnego oraz w wersjach samozaładowczych.