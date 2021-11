PROW 2014 – 2020: Wydłużony termin realizacji i więcej uproszczeń dla rolników

Rada Ministrów na wniosek ministra rolnictwa 16 listopada przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać po 5 miesiącach od ogłoszenia.

– Projekt wiąże się z realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW). Zgodnie z unijnymi przepisami, program ten zostanie przedłużony na lata 2021–2022. Wprowadzono także usprawnienia dotyczące realizacji PROW 2014–2020 oraz załatwiania spraw przez rolników w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – informuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Nowelizacja ustawy wprowadza rozszerzenie zakresu wsparcia w ramach PROW 2014–2020 w przedłużonym do 31 grudnia 2022 r. okresie jego realizacji (operacje mogą być rozliczane do końca 2025 r. z uwagi na zasadę „N+3”).

Rolnicy będą mieli możliwość załatwienia spraw on-line w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Obecnie, mimo że wnioski składane są w formie elektronicznej za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej ARiMR, to wymiana korespondencji oraz doręczenia w dalszym ciągu odbywają się w formie papierowej.

Jak podaje resort rolnictwa, po zmianie w przypadku, gdy postępowanie administracyjne lub inne postępowanie jest rozpoczęte na wniosek złożony drogą elektroniczną, możliwe będzie doręczanie pism, w tym obustronna wymiana korespondencji, za pomocą systemu teleinformatycznego ARiMR. Rozwiązanie to będzie dobrowolne. Ułatwienie to dotyczyć będzie zarówno postępowań w postaci decyzji administracyjnej (np. postępowań w sprawie o przyznanie pomocy), jak i innych postępowań (np. w sprawie rozpatrzenia wniosku o płatność i wypłatę pomocy). Nowe rozwiązanie pozwoli przyśpieszyć doręczenia oraz wymianę korespondencji oraz obniżyć koszty obsługi.

Uproszczone zostaną również procedury związane z przygotowaniem do realizacji działań, które mają przeciwdziałać skutkom suszy oraz zwiększyć retencję wód, m.in. w obszarach rolniczych i leśnych. Do tej pory funkcjonowała skomplikowana procedura uzyskiwania zgód na realizację prostych działań, które przeciwdziałają skutkom suszy na obszarach wiejskich. Zniechęcała ona właścicieli gruntów rolnych do podejmowania działań w tym zakresie.

W przepisach ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej uwzględniono możliwość otrzymywania wyprzedającego finansowania przez szerszą grupę beneficjentów PROW 2014 – 2020.

Instytuty badawcze, posiadające status państwowego instytutu badawczego, zostaną zwolnione z obowiązku składania zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań określonych w umowie. Będzie to dotyczyć sytuacji, gdy są one wyłącznym beneficjentem lub członkiem konsorcjum, w którego skład wchodzą jednostki sektora finansów publicznych.

Ponadto w przepisach ustawy – Prawo wodne uwzględniona została możliwość współfinansowania kosztów wykonywania urządzeń wodnych innych niż urządzenia melioracji wodnych. Będzie to możliwe ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014–2020.