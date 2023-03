Protest rolników w Holandii. Władze wprowadzają stan wyjątkowy

Coraz goręcej robi się w regionie Beneluksu, gdzie na sile przybierają protesty rolników. Tym razem z powodu planowanych rolniczych demonstracji władze Hagi wprowadziły w mieście stan wyjątkowy.

Na sobotę dwie organizacje rolnicze – Farmers Defence Force (FDF) i Samen voor Nederland (SvNL) zaplanowały protest w Hadze związany z ograniczeniami emisji tlenku azotu, jednak burmistrz miasta Jan van Zanen wcześniej nakazał wprowadzenie w mieście stanu wyjątkowego, tym samym uniemożliwiając rolnikom wjazd do miasta ciężkim sprzętem. W mieście pojawiły się natomiast oddziały żandarmerii wojskowej i policji.

To nie pierwsza demonstracja zorganizowana w Holandii w związku z planowanymi przez władze tego kraju ograniczeniami związanymi z emisją tlenku azotu. Dochodziło do nich już wcześniej, zaś niedawno doszło na tym tle do protestów również w sąsiedniej Belgii.