Protest niderlandzkich rolników: palą bele, palety i leją gnojowicę [video]

Powiedzieć, że plany niderlandzkiego rządu dotyczące ograniczenia nawożenia azotowego nie budzą u tamtejszych rolników sympatii, to nic nie powiedzieć. Przede wszystkim w środkowej części kraju doszło tam do gwałtownych protestów.

Niderlandzki rząd chce ograniczyć emisję amoniaku z rolnictwa o 40 proc., a na obszarach ochrony przyrody emisja ta miałaby zostać zakończona niemal natychmiast, aby zapobiec obciążeniu przyrody azotem.

Tymczasem rolnicy zablokowali m.in. autostradę A12 pomiędzy Hagą a Utrechtem. Rolnicy wzniecili również pożary na autostradach A2, A7 i A15.

🇳🇱 Netherlands – Lochem [Jun 27, 2022] At the town hall in Lochem farmers decided to dump their manure, to protest the government.#Farmersprotest pic.twitter.com/qGpoTllXjy — PPCNEWS24 (@ppcnews24) June 28, 2022

– W poniedziałek rolnicy traktorami w różnych częściach kraju podjęli działania na autostradach wbrew planom rządu dotyczącym azotu. Rolnicy z Lochem i Raalte również udali się do ratusza, traktory pojawiły się w Media Park w Hilversum, a grupa rolników ponownie udała się pod dom minister Christianne van der Wal – podaje telegraaf.nl.

Netherlands 🇳🇱 Boom 💣 Farmers Protest 🔥 Anti Govt, Anti Agenda 2030 💣 Stunning Scenes, Farmers unite against The Govt Plans to unrealistically reduce nitrogen emissions, that would render their farms unviable…𝙏𝙝𝙞𝙨 𝙀𝙣𝙙𝙨 𝙬𝙝𝙚𝙣 𝙮𝙤𝙪 𝙨𝙖𝙮 𝙀𝙣𝙤𝙪𝙜𝙝👇💣🔥👊 pic.twitter.com/iOb0I6iU36 — 𝙍𝙄𝙎𝙀𝙈𝙀𝙇𝘽𝙊𝙐𝙍𝙉𝙀 (@risemelbourne) June 22, 2022