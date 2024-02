Prorosyjskie transparenty w Warszawie nie należały do rolników

Jak podczas chyba każdego wystąpienia na podobną skalę, również i wczoraj podczas protestu rolników w Warszawie nie zabrakło nieprzyjemnych incydentów. Takimi były choćby prorosyjskie transparenty, jednak nie przywieźli ich rolnicy.

Przed próbami wykorzystywania protestów przez skrajne ugrupowania i rosyjską agenturę ostrzega MSZ, ostrzegają organizatorzy czy wreszcie politycy. Wydaje się, że z takimi próbami mieliśmy do czynienia wczoraj podczas protestu rolników w Warszawie. Sami byliśmy świadkami, kiedy to Alejami Ujazdowskimi, kiedy kolumna protestujących była jeszcze pod Sejmem, maszerowały cztery osoby z transparentami głoszącymi hasła “Koczownicy dość szczucia nas na Rosjan” oraz “Ukropolin stop”. Bynajmniej nie wyglądały one na rolników.

Sprawę szybko rozwiązał TVN24; otóż jeden z widzianych przez nas mężczyzn (na zdjęciu niosący transparent z kobietą) to regularny towarzysz ambasadora Rosji podczas różnego rodzaju wydarzeń.

Jak widać, ostrzeżenia MSZ nie były bezpodstawne. Ważne, aby organizatorzy protestów, ale także rolnicy, zdecydowanie reagowali na tego typu przypadki.