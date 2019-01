Propozycje zmian PROW 2014-2020 przekazanych do Komisji Europejskiej

Procedowana obecnie modyfikacja PROW 2014–2020 obejmuje pakiet 24 zmian o charakterze technicznym, merytorycznym oraz finansowym.

Poniżej zaprezentowano najbardziej istotne, z punktu widzenia warunków dostępu do wsparcia, propozycje zmian objęte modyfikacją PROW 2014-2020:

– zwiększenie limitu pomocy z 300 000 zł do 500 000 zł. – w przypadku rolników

składających wnioski w naborze tematycznym dotyczącym wsparcia rozpoczynania

działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych w ramach typu operacji Przetwórstwo i marketing produktów rolnych,

– wprowadzenia nowego rodzaju beneficjenta, tj. podmiotu, który rozpoczyna, bądź prowadzi działalność przetwórczą w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD). Beneficjent niniejszego typu operacji będzie mógł otrzymać wsparcie do 100 000 zł w ramach typu operacji Przetwórstwo i marketing produktów rolnych,

– rozszerzenia katalogu beneficjentów o rolników, ich małżonków oraz domowników

ubezpieczonych KRUS w pełnym zakresie na wniosek (dotychczas z mocy ustawy) jak

również skrócenie do 2 miesięcy wymogu ubezpieczenia w KRUS w typach operacji Premie

na rozpoczęcie działalności pozarolniczej oraz Restrukturyzacja małych gospodarstw,

– rezygnację z kryterium ograniczającego dostęp do pomocy wyłącznie dla wnioskodawców

którzy pracują w niewielkim gospodarstwie rolnym o wielkości ekonomicznej do 15 tys. euro

w typie operacji Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej,

– utworzenia nowego, odrębnego obszaru wsparcia w ramach działania Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów, umożliwiającego wsparcie lasów prywatnych

w wieku 11-60 lat, które nie przynoszą znaczących dochodów, a jednocześnie wymagają

pewnych nakładów finansowych w celu utrzymania ich w dobrej kondycji,

– wyodrębnienie nowego przedmiotu operacji w ramach działania Współpraca ukierunkowanego na tworzenie i rozwój krótkich łańcuchów dostaw i rynków lokalnych, dotyczącego wsparcia wertykalnej i horyzontalnej współpracy między podmiotami

uczestniczącymi w łańcuchu dostaw żywności,

– zmian warunków dostępu do pomocy w typie operacji „Inwestycje zapobiegające

zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”, rolnikowi, prowadzącemu produkcję trzody chlewnej

na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Proponuje się zmianę, aby pomoc mogła być przyznawana rolnikom prowadzącym produkcję świń na ww. obszarze na poziomie co najmniej 50 sztuk świń (dotychczas 300 sztuk). Proponuje się również rozszerzenia zakresu kosztów kwalifikowalnych, o urządzenia do dezynfekcji.

Źródło: MRiRW