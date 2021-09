Pronar światowym wiceliderem produkcji felg. Produkuje ok. 1 mln felg rocznie!

Produkowane przez firmę z podlaskiej Narwi felgi i koła ogumione sukcesywnie zdobywają kolejne rynki. Dystrybuowane pod marką Pronar Wheels trafiają dziś do ponad 80 państw i największych światowych koncernów jako element fabrycznego wyposażenia pojazdów.

Nieustanny rozwój technologiczny, kolejne innowacje oraz uruchomienie z końcem ub.r. nowych linii produkcyjnych sprawiły, że Pronar wytwarza w skali roku około miliona felg do maszyn wolnobieżnych. Czyni to z firmy światowego wicelidera w tej dziedzinie.

Za tę dziedzinę działalności Pronaru odpowiada działający w jego strukturze Wydział Kół Tarczowych, szerzej znany jako Pronar Wheels. Produkuje on koła o średnicy od 6 do 54 cali i szerokości od 4,25 do 44 cali. Łączna oferta obejmuje ich 450 typów dostępnych w blisko 10 000 możliwych konfiguracji. Jak dotąd, bo wszystkie te liczby stale rosną.

– Naszym niewątpliwym wyróżnikiem na rynku jest ponadstandardowa jakość produkowanych felg – podkreśla Wojciech Tomkiel, kierownik Pronar Wheels – Wymogi, jakie sami sobie stawiamy są o wiele bardziej restrykcyjne niż te, jakie wynikałyby z europejskich i międzynarodowych norm. Już sama stal jest dla nas specjalnie przygotowywana przez huty z dokładnie takimi dodatkami stopowymi jakich oczekujemy. Z kolei sam proces wytwarzania, poza standardowymi procedurami jakości został wzbogacony o dodatkowe procesy, które wypracowaliśmy w toku współpracy z naszymi odbiorcami. Dzięki temu zyskują pewność, że finalny efekt, czyli gotowy produkt będzie dokładnie zgodny z ich oczekiwaniami.

Zobacz także: Z wizytą w Centrum Wystawowym firmy Pronar [galeria]

Zdecydowana większość kół Pronaru trafia obecnie poza granice Polski, a na liście odbiorców bez trudu znajdziemy największych światowych producentów maszyn rolniczych czy budowlanych. Firmy i koncerny, takie jak John Deere, Zetor, AGCO, Kubota, Bobcat czy JCB od wielu lat montują w swoich pojazdach koła dostarczane przez producenta z Narwi. Ostatnie kilkanaście miesięcy, tak trudne dla licznych kooperantów pokazały, jak ważne jest zachowanie ciągłości produkcji. Okres poprzerywanych łańcuchów dostaw wykorzystano jako okazję do umocnienia pozycji Pronar Wheels na światowym rynku.

– Bez wątpienia z pandemii wyszliśmy mocniejsi jak nigdy dotąd, o czym najlepiej świadczy fakt, że poprzedni rok pod względem sprzedaży był dla nas rekordowy – mówi Rafał Mazur, z-ca kierownica ds. handlu i marketingu Pronar Wheels. – Nie tylko zachowaliśmy ciągłość produkcji, ale też nie przestawaliśmy inwestować. Zarówno aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na nasze produkty, jak również rozszerzyć ich dotychczasowy asortyment.

Do tych najważniejszych inwestycji z ostatnich miesięcy niewątpliwie m.in. należy wdrożenie systemu wysokowydajnego, niespotykanego jak dotąd w polskim przemyśle systemu spawania dwudrutowego (TPSi TWIN Push), a przede wszystkim budowa nowych linii do produkcji felg w fabryce Pronaru w Narewce. Ich sercem są dwie ogromne prasy hydrauliczne o nacisku 3150 i 5000 ton, a cały ciąg technologiczny wraz z oprzyrządowaniem został opracowany i wdrożony przez inżynierów pracujących w firmie. Nowe linie pozwalają na wytwarzanie ciężkich wieloczęściowych kół, wykonywanych ze stali o grubości od 15 do 30 mm. W praktyce oznacza to wejście Pronar Wheels do wagi superciężkiej, bo takie rozwiązania są stosowane w największych maszynach pracujących np. w kopalniach czy na placach budowy.