Pronar sprzedaje najwięcej rolniczych przyczep

Według Agencji Martin & Jacob sierpień przyniósł rejestrację 425 przyczep rolniczych. Taki wynik oznacza 58% spadek w stosunku do lipca. Wolumen wzrósł jednak o 5% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.

– Sierpniowy wolumen znacząco odbiegał od rekordowego, odnotowanego w lipcu. Warto jednak zauważyć, że ponownie udało się poprawić wynik z analogicznego miesiąca ubiegłego roku. Nie ulega więc wątpliwości, że potencjał rynku przyczep rolniczych ciągle rośnie – mówi Tomasz Rybak z firmy Martin & Jacob.

Jak podaje Martin & Jacob najczęściej wybierano pojazdy z oferty producenta z Narwi. Pronar odnotował 195 rejestracji, co przełożyło się na 56% spadkek w stosunku do lipca. Firmie udało się jednak poprawić o 1% wynik z tego samego okresu poprzedniego roku. Druga pozycja w sierpniowym zestawieniu przypadła marce Metal-Fach. Wydano tablice do 52 przyczep z jej linii produkcyjnej. To o 58% mniej niż w lipcu i dokładnie o tyle samo więcej niż w sierpniu 2018 roku. Na trzecim miejscu uplasował się Wielton, z wynikiem 40 pojazdów. Oznaczało to spadek – 66% w odniesieniu do poprzedniego miesiąca oraz 11% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Natomiast największą popularnością ponownie cieszyły się przyczepy o ładowności 10–13 t. Wydano tablice do 120 takich pojazdów. To o 65% mniej niż w lipcu, ale o 15% więcej niż w sierpniu zeszłego roku. Druga lokata przypadła tonażowi 13–17 t, reprezentowanemu przez 87 przyczep. Taki wynik przełożył się na spadek – 53% w stosunku do poprzedniego miesiąca oraz 11% w odniesieniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Trzecie pod względem popularności były pojazdy z przedziału 5–6 t. Zarejestrowano ich 42, czyli o 61% mniej niż w lipcu. Popyt na takie konstrukcje wzrósł jednak o 11% w porównaniu z sierpniem 2018 roku.

Źródło: Martin & Jacob

Opracował: Samuel Skrzysz