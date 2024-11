Promocje na maszyny. Co ma do zaoferowania Massey Ferguson?

Marka Massey Ferguson przygotowała dla swoich nowych klientów, którzy złożą zamówienia do końca bieżącego roku, bardzo atrakcyjne rabaty na wiele maszyn ze swojego portfolio produktowego.

Końcówka roku to jak pokazywały poprzednie lata dobry moment na zakup maszyn, gdyż wielu producentów kusi potencjalnych klientów zniżkami i rabatami, które mają ich skłonić do zakupu.

Nie inaczej jest także w przypadku marki Massey Ferguson, gdzie pokazane w tym artykule promocje ważne są do 31.12.2024 r i jeśli do tego czasu zdecydujemy się na złożenie zamówienia, to cena finalna maszyny może spaść nawet o 8 proc.

Pierwszą grupę maszyn objętych rabatami stanowią prasy, poczynając od najmniejszych modeli tzw. małej kostki jak np. MF 1840, poprzez prasy stało i zmiennokomorowe MF RB, a na największych tzw. dużych kostkach, czyli MF 2200, kończąc.

Producent oferuje również rabaty m.in. na swoje maszyny zielonkowe, czyli kosiarki, przetrząsacze i zgrabiarki, czy też np. prasoowijarki i owijarki do bel okrągłych.

Na koniec nie można zapomnieć o kombajnach z logiem Massey Ferguson. W tym przypadku na rabaty można liczyć we wszystkich seriach jakie oferuje ten producent, czyli Activa, Activa S, Beta oraz Ideal.