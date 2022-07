Rekordowy plon rzepaku z programu Idę po Rekord

Indywidualny rekord gospodarstwa na największy plon rzepaku ozimego zebranego z jednego hektara ustanowiono w piątek, 22 lipca br. w miejscowości Trzebórz w województwie zachodnio-pomorskim. A wynik, który osiągnął rolnik to 5,44 t/ha. W gospodarstwie stosowane były rozwiązania z autorskiego programu „Idę po Rekord”, stworzonego przez specjalistów z firmy Chemirol.

Dążenie do rekordowych plonów jest celem każdego z rolników. W dobie dużej dynamiki zmian klimatycznych, gospodarczych i prawnych rosną potrzeby w zakresie produkcji rolnej. Rolnicy szukają zatem rozwiązań, które pozwolą osiągać im coraz wyższe a tym samym satysfakcjonujące zbiory.

Aspiracją Zespołu PUH „Chemirol” sp. z o.o. było stworzenie programu, który doprowadzi Klientów do uzyskania rekordowych plonów. W związku z tym w 2021 r. narodziła się idea programu „Idę po Rekord”, który w swoich założeniach ma umożliwiać Klientom spółki dostęp do autorskich metod maksymalizacji produkcji rolnej.

Jako zwieńczenie I edycji programu „Idę po Rekord” w ubiegły piątek w Gospodarstwie Rolnym Łukasza Leśniewskiego w Tetyniu byliśmy świadkami ustanowienia Indywidualnego Rekordu Gospodarstwa na największy plon rzepaku ozimego zebranego z 1 ha. Zebrany plon wyniósł 5,44 t/ha, a rekordowy wynik został osiągnięty przy zastosowaniu odmiany Aviron.

– Bardzo się cieszę z osiągniętego wyniku. Moja historia związana z rolnictwem rozpoczęła się 2011 roku, kiedy otrzymałem od swoich dziadków ziemię – 30 hektarów. Obecnie posiadam 800 hektarów. W strukturze gospodarstwa znajdują się uprawy pszenicy, pszenżyta, kukurydzy, jęczmienia oraz rzepaku. W tym roku rzepaku zasianego zostało 170 hektarów i są to trzy odmiany Kuga, Aviron oraz Dominator. Na zaproszenie firmy PUH „Chemirol” sp. z o.o. podjąłem wyzwanie ustanowienia nowego Rekordu Polski, bo moim celem było osiągniecie jak najlepszego wyniku zbioru. Przedstawione technologie w ramach programu „Idę po Rekord” były idealnym rozwiązaniem w przypadku moich upraw i założony cel stawał się realny. Dodam, że w gospodarstwie stosuję głównie produkty firmy Chemirol. Obecnie bardzo dużo uwagi poświęcam na wprowadzanie do technologii produktów z grupy BIO. I już widzę pierwsze rezultaty poprawy w plonowaniu oraz jakości uzyskiwanych zbiorów – powiedział Łukasz Leśniewski.

PUH „Chemirol” sp. z o.o. wspierał Pana Łukasza Leśniewskiego, właściciela gospodarstwa w Tetyniu, na każdym etapie drogi do osiągnięcia wymarzonego celu. Firma Chemirol od lat rozwija obszary badań i doświadczeń. Efektywnie szkoli swoich doradców, którzy na co dzień spotykają się z rolnikami w polu. Umacnia również współpracę z najważniejszymi ośrodkami naukowobadawczymi. Tym samym potwierdza fakt, że aby osiągnąć rekordy w plonach, należy łączyć siły i odpowiednio wykorzystać dostępne informacje naukowe. Dzięki wieloletnim doświadczeniom i współpracy z najlepszymi gospodarstwami w kraju doradcy posiadają wiedzę, jak poprowadzić polskiego rolnika do indywidualnych i krajowych rekordów w plonach.

– Dziś widzimy rzeczywiste efekty zastosowania rekomendacji programu „Idę po Rekord” w uprawie rzepaku. Gdy zmienia się klimat, regulacje prawne, warunki społeczno-gospodarcze to trzeba liczyć się z tym, że skala i tempo zmian w rolnictwie będą przyspieszać. Stąd idea stworzenia programu, który będzie odpowiedzią na zachodzące zmiany. Konsekwentne inwestycje w badania i rozwój to odpowiedź Chemirolu na zmieniające się potrzeby rynku. Aby zbierać rekordowe, stabilne plony, należy podchodzić do uprawy w sposób systemowy. Ograniczyć ryzyko, zaufać sprawdzonym rozwiązaniom. Nie chodzi o pogoń za plonem, ale o dobrze zaplanowaną drogę – począwszy od przygotowania stanowiska, a kończąc na zbiorze. Program „Idę po rekord”, jest odpowiedzią Chemirolu na pytanie, jak poprowadzić polskiego rolnika ku doskonałym wynikom – zapewnia Wiceprezes Zarządu Patryk Podołowski.

Program „Idę po Rekord” wpisuje się w ciąg decyzji podejmowanych przez PUH „Chemirol” sp. z o.o. w ostatnich latach w związku z rozwojem firmy. Pozycja lidera w branży nakłada bowiem także ciężar odpowiedzialności za to, w jaki sposób będzie się rozwijać wiedza o rolnictwie, praktyka agrotechniczna i kultura agrarna w kraju.