Program dopłat do zbóż przedłużony do 15 lipca

Dziś podczas briefingu prasowego minister rolnictwa i rozwoju wsi poinformował o przedłużeniu programu dopłat do zbóż. Będą mogli z nich skorzystać rolnicy, którzy sprzedadzą zboża do 15 lipca.

– Media się rozpisują, czatują na moją głowę […]. “Gdzie głowa Telusa? Mam takie wrażenie, że niektórzy może bardzo by się cieszyli, ale to nie jest tak, jak tutaj media podają. Oczywiście w tych materiałach jest podane, że w Polsce jest zapas zbóż od 6 do 9 milionów ton. […] Tych 6 do 9 milionów ton co było podane są również w tym mąki, kasze słód, ciasta, makarony, płatki, chleb, chrupki, herbatniki i to spowodowało, że to jest tak tak dużo. Dlatego tutaj drodzy państwo że to sprostować, jeżeli chodzi o same zboża, mamy również dane z innych firmy, na przykład z firmy Info Grain. To jest około 4 mln i 3 miliony ton zboża jeżeli chodzi o inną firmę Spark – rozpoczął minister informując o zapasach zbóż w Polsce.

– Wyeksportowaliśmy przez te 4 ostatnie miesiące z czerwcem włącznie około 4,5 miliona ton. Jak państwo pamiętacie, mówiłem o tym, że między 3 a 4 miliony jak wyeksportujemy, to sytuację u uratujemy […]. Miesięcznie wykorzystujemy około 2,5, niektórzy mówią nawet do 3 milionów ton miesięcznie zboża wewnętrznie […] to nawet gdybyśmy mieli 6 milionów ton, to jest to zapas na 2 miesiące, a zawsze musi być zapas – dodawał szacując, że co prawda nie udało się “ściągnąć” od rolników 100% zapasów, ale że szacowane 70% i tak stwarza dobrą sytuację.

Następnie minister podał informację o przedłużeniu programu dopłat do zbóż.

– Podjęliśmy decyzję w razem z panem premierem Mateuszem Morawieckim, że również ci, którzy sprzedadzą zboże nie do 30 czerwca do tej pory, tylko do 15 lipca, przedłużamy ten czas jeszcze do 15 lipca, także jeszcze te 2 tygodnie drodzy państwo jeżeli nie sprzedaliście swojego zboża, a chcecie dostać dopłaty, to jeszcze mamy 2 tygodnie przedłużonego czasu – zwrócił się do rolników dodając, że oficjalna decyzja zostanie podjęta na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów.