Prognozowane obniżki cen nawozów zagrożone? Ceny nawozów 08.06.2024

W pierwszym tygodniu czerwca, ceny nawozów mineralnych pozostają na stabilnym poziomie. Pomimo pewnych oczekiwań co do ewentualnych zmian, rynek krajowy nie wykazuje znaczących wahań. Poniżej przedstawiamy aktualną analizę rynku nawozów mineralnych.

Drożej na Bliskim Wschodzie

Z powodu problemów z dostawami gazu w Egipcie, krajowi producenci zmuszeni zostali do ograniczenia produkcji nawozów – podaje portal argusmedia.com. W konsekwencji, na rynkach międzynarodowych ceny mocznika wzrosły o 12-14 USD. Saudyjski producent Sabic sprzedał 30-35 tys. ton nawozu w cenie 330 USD/t (drożej o 15 USD/t w porównaniu do ceny z końca maja). W związku z ograniczeniem produkcji w Egipcie, w zawieszeniu pozostają także ceny mocznika dla ostatecznych odbiorców.

Sytuacja w Egipcie może powodować zakłócenia cen mocznika na rynku globalnym, jeśli problemy z gazem będą się utrzymywać. Czy prognozowane w kolejnych tygodniach obniżki cen nawozów są zagrożone?

Rośnie import nawozów do Polski

W I kwartale 2024 r. do Polski z importu zostało dostarczonych o 86,8% więcej nawozów w porównaniu z rokiem poprzednim. Od stycznia do kwietnia w roku 2023 r. import wyniósł 646 tys., a w roku bieżącym 1,21 mln ton – czytamy na portalu Linkedin w publikacji Arkadiusza Zalewskiego z IERiGŻ. Import nawozów azotowych (w monoskładniku) zwiększył się do 656 tys. ton (wzrost o blisko 56%), wieloskładnikowych do 240 tys. ton (wzrost o 136,7%), podobnie nawozów potasowych, wzrost o 137,9% do 294 tys. ton.

Największa ilość nawozów importowana jest z Rosji, na poziomie 29,4% z całości sprowadzanych nawozów do Polski. Czołowy zagraniczny producent, chcąc wykorzystać swój potencjał w zasobach surowców oraz taniego gazu, do roku 2026 roku planuje zwiększyć produkcję związków chemicznych dla rolnictwa o 12%, czyli więcej o 1,4 mln ton nawozów oraz substancji, które są wykorzystywane do ich produkcji – podaje wnp.pl.

Niemcy importują 18,2% nawozów z ogółu importowanego wolumenu (dotyczy w większości nawozów potasowych – 38,1%), Litwa 7,4%, Niderlandy 6,1%, Białoruś 5,3% – wylicza Zalewski.

Konkurencyjne ceny nawozów importowanych mają kluczowe znaczenie dla rynku rolniczego w Polsce. Są one jednym z głównych czynników napędzających wzrost importu tych produktów.

Poniżej przedstawiamy aktualne średnie ceny detaliczne nawozów mineralnych z kilkunastu punktów sprzedaży wraz z porównaniem t/t (opakowania BB):

Nawóz Cena brutto (zł/t) Zaksan 33,5 1605,10 Bez zmian Saletrosan 26 plus 1674 Spadek ceny -12,60 zł/t Saletrosan 30* 1744,45 Bez zmian Saletrzak 27 Standard Plus 1446 Spadek ceny -32,50 zł/t Siarczan amonu AS21 macro* 1356,55 Bez zmian ANVISTAR 34 N 1698,20 Spadek ceny -21,15 zł/t Salmag* 1424 Bez zmian Canwil Brak dostępności RSM 32 1429,05 Spadek ceny -18,35 zł/t RSM 30* 1306,80 Bez zmian RSM 28* 1318,90 Bez zmian RSM 26N+3S* 1206,30 Bez zmian Pulan 34,4 1574,38 Spadek ceny -24 zł/t Mocznik Pulrea NBPT 2092 Bez zmian Polifoska 5 Brak dostępności Polifoska 6 3064 Bez zmian Polifoska 7* 2863 Bez zmian Polifoska 8 3125,20 Bez zmian Amofoska 5-10-25* 2327,40 Bez zmian Korn-Kali 1765,70 Spadek ceny -31 zł/t Sól Potasowa 2076,20 Spadek ceny -19,80 zł/t Fosforan amonu DAP 18-46 3108 Bez zmian Polidap 18-46 Brak dostępności Super Fos Dar 2935,40 Bez zmian

*Ograniczona dostępność