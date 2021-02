Prognoza pogody: za tydzień nawet 15°C

Już dziś na zachodzie Polski temperatury w dzień przekroczą 0 st. C. Jest to dopiero początek znacznego ocieplenia, które w weekend przyniesie dodatnie temperatury w całym kraju, a na zachodzie Polski pierwszy powiew wiosny.

Spowoduje to topnienie pokrywy śnieżnej, co może być potencjalnie niebezpieczne w kontekście zagrożenia hydrologicznego. Póki co na wschodzie Polski do weekendu powinna utrzymać się zimowa aura; tam ocieplenie dotrze dopiero pod koniec tygodnia.

Dzisiaj temperatura maksymalna osiągnie 5 st. C na zachodzie i -5 na wschodzie kraju. Jutro musimy liczyć się z opadami deszczu na zachodzie i śniegu oraz deszczu ze śniegiem w centrum i na wschodzie kraju. Mieszkańcy Podlasia muszą liczyć się jeszcze z niskimi temperaturami w nocy ze środy na czwartek; tam możliwy jest mróz do -18 st. C, podczas gdy na zachodzie będzie znacznie cieplej – nawet ok. 0 st.

W czwartek utrzyma się duży kontrast termiczny; od 5 st. C na zachodzie przez ok. 0 st. w centrum i do -9 st. na Suwalszczyźnie. Tam noc z czwartku na piątek nadal zimna: do -15 st. C; na ogół ma być pogodnie.

Zmianę pogody przyniesie piątek; będzie więcej opadów, na wschodzie śniegu przechodzących w deszcz ze śniegiem. Temperatury wyniosą od -2 st. C na Suwalszczyźnie do 6 st. na zachodzie kraju. Nocą mróz zdecydowanie słabszy; do -6 na wschodzie, a na zachodzie kraju temperatura nawet powyżej 0 st.

W weekend na ogół będziemy mieli do czynienia z dodatnimi temperaturami. Na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej osiągną one nawet 13 st. C. Jeszcze cieplej zapowiada się początek przyszłego tygodnia; wg wstępnych prognoz temperatura w Zielonej Górze może osiągnąć we wtorek nawet 15 st. C.

Opracowanie na podstawie danych: IMGW, yr.no