Prognoza pogody dla rolników na Agro Show w Bednarach 2024

Tegoroczna wystawa Agro Show 2024 rozpoczyna się już jutro. Wiele wskazuje na to, że po raz kolejny zwiedzającym ją rolnikom dopisze dobra pogoda. W weekend ma być słonecznie i ciepło.

Jaka pogoda podczas Agro Show?

Na pogodę w Polsce mają obecnie wpływ przede wszystkim dwa wyże: Serkan z centrum nad Morzem Północnym i Quentin rozbudowujący się nad Rosją. Układ ten zapewnia nam napływ ciepłego powietrza znad zachodniej Rosji i Ukrainy.

Warunki właściwie w całym kraju w dn. 20-22 września mają być podobne; dużo słońca i temperatura od 20 do 22 stopni C. Chłodne będą jednak poranki; temperatura w nocy w woj. wielkopolskim na ogół będzie wynosiła 9-10 st. C. Warunki biometeorologiczne mają być korzystne.

Weekend pod znakiem maszyn rolniczych

Wystawa Agro Show 2024 będzie czynna od piątku do niedzieli w godz. 9-17. Ceny biletów, w zależności od wariantu i sposobu zakupu, wynoszą od 15 do 25 złotych za osobę.

W tym roku w Bednarach swoje rozwiązania dla rolnictwa zaprezentuje przeszło 550 wystawców. A czego możemy spodziewać się na Agro Show? O tym więcej tutaj: 550 “Kto pokaże swoje maszyny na Agro Show 2024 w Bednarach?” .