Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 18.08.2020 i noc 18/19.08.2020

Nasz kraj we wtorek będzie znajdował się w obszarze obniżonego ciśnienia, którego centrum o ciśnieniu 1006 hPa ulokuje się na północnym-wschodzie. Nad Polską nadal zalega cieplejsza i wilgotniejsza masa powietrza, pochodzenia polarno-morskiego. W wielu miejscach spodziewana jest konwekcja i burze, które lokalnie mogą być gwałtowne, szczególnie niebezpieczne będą w górach i na przedgórzu.

Jak podaje portal lowcyburz.pl, pierwszy stopień zagrożenia zostaje wydany dzisiaj dla obszaru południowej, południowo-wschodniej i częściowo południowo-zachodniej części kraju głównie przed ulewnymi opadami deszczu, silnymi porywami wiatru oraz w mniejszym stopniu przed opadami gradu. […]

Głównym zagrożeniem podczas przechodzenia burz będą ulewne opady deszczu powodujące podtopienia, silne porywy wiatru do ok. 80-90 km/h, punktowo w pojedynczych przypadkach więcej oraz opady gradu miejscami o średnicy do 2 cm.

W obszarze możliwości burz prognozowane są słabsze burze. Wynikać to będzie z niższych wartości termodynamicznych i kinematycznych oraz z niedosytu wilgoci w wyższych warstwach troposfery. Energia potencjalna dostępna konwekcyjnie wyniesie 200 – 800 J/kg. Tutaj też głównym zagrożeniem będą ulewne opady deszczu, silne porywy wiatru i opady gradu.

