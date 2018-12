Profesjonalny Zakład Produkcji Nasiennej

W Aleksandrowie Kujawskim spółka Agrii Polska 20 czerwca oficjalnie otwarła swój unowocześniony Zakład Produkcji Nasiennej.

Jak podkreślał Graham Harris, członek zarządu spółki, miał wiele szczęścia do ludzi i miejsca, do którego trafił przed dwudziestoma laty. Kiedy przyjechał pierwszy raz do Polski ponad 20 lat temu, polskie rolnictwo wyglądało zupełnie inaczej niż dziś i wówczas nikt nie przypuszczał, że w tak krótkim czasie dokona się tak duży postęp i rozwój w tej branży. Lokalizacja firmy w centrum Polski, w bezpośrednim sąsiedztwie plantatorów, u których kontraktowane są nasiona – również była trafionym przedsięwzięciem.

Nowy obiekt w Aleksandrowie Kujawskim dysponuje najnowocześniejszą w Europie linią do produkcji kwalifikowanego materiału siewnego – głównie zbóż, ale także rzepaku, kukurydzy, roślin bobowatych, słonecznika, lucerny i traw, opatrzonych marką Dalgety. Ponadto znajduje się tam linia do produkcji innowacyjnych nawozów otoczkowanych Agrii oraz nowoczesny magazyn środków ochrony roślin. Fabryka ma powierzchnię 12000 m2 i może na dobę przygotować 900 ton materiału siewnego. Leszek Skrzypczyk – dyrektor zarządzający Agrii Polska podkreślał, że tak duża wydajność podyktowana jest zapotrzebowaniem rolników na nasiona w stosunkowo krótkim, bo wynoszącym od 6 do 8 tygodni w roku okresie.

W zakładzie znajdują się dwie linie do produkcji kwalifikowanego materiału siewnego – jedna o wysokiej wydajności, druga – przeznaczona do gatunków bardziej wymagających. W procesie produkcji wykorzystywane są urządzenia do czyszczenia i zaprawiania nasiona, a także stół grawitacyjny oraz sorter optyczny, pozwalające na skuteczną eliminację nie tylko pośladu, ale także wszelkich innych niepożądanych zanieczyszczeń, w tym także sporyszu.

Jak przekazywał Paweł Ślęzak z firmy Agrii, unowocześniony zakład dysponuje technologiami, które pozwalają na osiągnięcie wysokiej jakości produktu finalnego. Kontraktacje prowadzone są u sprawdzonych plantatorów, z którymi firma współpracuje od wielu lat. Dostarczane nasiona są szczegółowo kontrolowane pod względem m.in. czystości odmianowej, zanieczyszczeń obcych oraz parametrów jakościowych. W standardzie nasiona zaprawiane są z zastosowaniem polimeru, dzięki któremu substancja aktywna zaprawy jest równomiernie rozprowadzona na ziarniaku.

Przy zakładzie funkcjonuje akredytowane laboratorium nasienne z 3 analitykami. Wiesława Rutkowska – kierownik laboratorium informowała, że oprócz tych pracowników spółka zatrudnia także kilkunastu akredytowanych kwalifikatorów polowych i próbobiorców, nadzorujących reprodukcję materiału siewnego.

Na terenie obiektu znajduje się też precyzyjna linia do otoczkowania nawozów, na której wytwarzane są nawozy doglebowe Agrii: Super N oraz ABS Canola i ABS Corn. Nawóz Super n zaopatrzony jest w specjalną powłokę, zabezpieczającą przed startami azotu, a technologia ABS – zapobiega startom fosforu i zapewnia jego dostępność dla roślin.

Podczas zwiedzania można było obejrzeć również magazyn produktów gotowych o pojemności 3,5 tys. miejsc paletowych oraz magazyn środków ochrony roślin na 1,3 tys. miejsc paletowych.

Cały obiekt zbudowano z dbałością o aspekty środowiskowe. Zachowano 3 tys. m2 powierzchni biologicznie czynnej z elementami zielonej architektury, a na elewacji umieszczono budki lęgowe dla bytujących w tym regionie chronionych gatunków ptaków.

Warto przypomnieć, że spółka Agrii powstała w 2015 r. z połączenia Dalgety Agra Polska z Grupą Kazgod, które działały w Polsce od lat 90. XX wieku. Obecnie firma jest liderem w branży zaopatrzenia rolnictwa w nasiona, nawozy i środki ochrony roślin. Zatrudnia łącznie ok. 300 pracowników, z czego ok. 60 pracuje w Aleksandrowie Kujawskim.

Tekst i fot. Aleksandra Andrzejewska