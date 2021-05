Dowiedz się, dlaczego profesjonalne mycie maszyn rolniczych z wykorzystaniem urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher ma kluczowe znaczenie dla powodzenia Twojego biznesu.

Profesjonalne czyszczenie specjalistycznych maszyn rolniczych

Regularne czyszczenie specjalistycznych maszyn rolniczych zapobiega przenoszeniu chorób i pasożytów roślin i zwierząt oraz pomaga utrzymać sprzęt w dobrym stanie technicznym przez wiele lat. Technika mycia wysokociśnieniowego jest szybką, skuteczną i wydajną metodą usuwania każdego rodzaju zabrudzeń w rolnictwie.

Czystość w gospodarstwie rolnym

Utrzymanie czystości i higieny na najwyższym poziomie w gospodarstwie rolnym przekłada się na wiele korzyści. Zapewnia większe plony, poprawia dobrostan zwierząt, jednocześnie przerywając łańcuch infekcji i zmniejszając ryzyko zachorowań, a to znacznie obniża koszty opieki weterynaryjnej. Stwarza także korzystne warunki pracy dla osób zatrudnionych w gospodarstwie. Bardzo ważną kwestią jest również zachowanie czystości specjalistycznych maszyn rolniczych.

Dowiedz się więcej o kompleksowych rozwiązaniach w zakresie technologii czyszczenia Kärcher w gospodarstwach rolnych:

https://www.kaercher.com/pl/professional/rozwiazania-dla-biznesu/rolnictwo.html

Typowe zabrudzenia maszyn rolniczych

Prace w polu mają różnorodny charakter, w związku z czym zabrudzenia maszyn rolniczych są wielorakie. Najczęściej jest to błoto, pył, kurz, plewy czy kamienie, ale powszechne są także zanieczyszczenia olejami czy smarami. Co więcej, po zabiegach agrotechnicznych, na maszynach takich jak siewniki, opryskiwacze czy rozsiewacze pozostają resztki nawozów mineralnych i organicznych oraz chemicznych środków ochrony roślin.

Pracując brudną maszyną w polu można przyczynić się do pozostawiania w glebie niepożądanych substancji chemicznych oraz przenoszenia chorób i szkodników, np. kiły kapusty czy chorób kwarantannowych. Z kolei zalegające na elementach sprzętu preparaty mogą powodować poważne uszkodzenia, np. nawozy czy nieusunięte resztki niektórych środków ochrony roślin są przyczyną agresywnej korozji metalowych części. Czyszczenie sprzętów rolniczych ma zatem ogromne znaczenie praktyczne i profilaktyczne. Dokładne umycie maszyn redukuje lub całkowicie eliminuje zagrożenie dla upraw.

Potężne i specjalistyczne maszyny rolnicze to duża i kosztowna inwestycja dla każdego gospodarstwa, a systematyczne czyszczenie pozwala utrzymać sprzęt w dobrym stanie technicznym. Dzięki temu można uniknąć kłopotliwych awarii i co za tym idzie przestojów w pracach polowych oraz kosztownych napraw, jak również zapewnić bezpieczeństwo pracy.

Technologia czyszczenia ciśnieniowego – efektywne mycie maszyn rolniczych

Do czyszczenia maszyn rolniczych nie wystarczy sama woda z węża, która jest w stanie usunąć jedynie powierzchowne, luźne zabrudzenia i osady. Niedostateczne mycie powoduje nagromadzenie się kolejnych warstw zanieczyszczeń, które mogą powodować awarie i stopniowe niszczenie elementów sprzętu. Poza tym mycie samą wodą zużywa duże jej ilości i jest czasochłonne.

Zalecaną metodą usuwania zabrudzeń z maszyn rolniczych jest technologia czyszczenia ciśnieniowego. Profesjonalne urządzenia wysokociśnieniowe łatwo i szybko usuwają uporczywe zabrudzenia, w tym (dzięki zastosowaniu odpowiednich środków myjących) resztki olejów i smarów. Ponadto oszczędnie gospodarują zużyciem wody, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej skuteczności mycia. Co więcej, strumień pod ciśnieniem dociera do wszystkich zakamarków i trudno dostępnych miejsc, jakich jest wiele w przypadku skomplikowanych konstrukcji maszyn rolniczych.

Szczególnie polecane do mycia specjalistycznych maszyn rolniczych jest urządzenie wysokociśnieniowe Kärcher HD 25/15-4 Cage Plus o wysokich parametrach pracy. Dzięki dużemu wydatkowi wody (nawet do 2500 l/h) szybko i skutecznie wyczyści mocno zabrudzone powierzchnie potężnych sprzętów. Z kolei 4-biegunowy, wolnoobrotowy silnik chłodzony powietrzem oraz wydajna pompa z mosiężną głowicą i ceramicznymi tłokami zapewniają wysoką odporność na długotrwałą i intensywną pracę. Ponadto urządzenie wyróżnia się niezawodnością. Posiada zabezpieczenie przed pracą na sucho, a w razie przecieku pompy, braku fazy czy obniżonego napięcia automatycznie się wyłącza. Wyposażone jest także w Softstart, czyli układ łagodnego rozruchu, zabezpieczający układ elektryczny przed gwałtownymi natężeniami prądu.

Profesjonalne urządzenie Kärcher HD 25/15-4 Cage Plus zostało zaprojektowane do pracy w szczególnie trudnych warunkach. Jest bardzo wytrzymałe dzięki mocnej, stalowej ramie, która chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi. Posiada duże, gumowe koła bezdętkowe, ułatwiające transport po nierównym podłożu. Zaletą jest także ergonomiczny pistolet EASY!Force, który wykorzystuje siłę odrzutu wysokiego ciśnienia wody do zminimalizowania siły potrzebnej do utrzymania wciśniętego spustu do zera. Dzięki temu podczas pracy nie męczą się dłonie, a operator może swobodnie poruszać palcami.

Akcesoria do czyszczenia maszyn rolniczych – lanca pianowa

Praktycznym wyposażeniem do profesjonalnych urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher jest lanca pianowa do wytwarzania i aplikowania aktywnej piany, która zapewnia doskonałe rezultaty czyszczenia. Ponadto zmniejsza zużycie środka czyszczącego, przy jednoczesnym zachowaniu doskonałej jakości piany.

Aktywna piana to najskuteczniejszy sposób na bezdotykowe mycie maszyn rolniczych. Cechuje się wysoką przyczepnością i szybkim działaniem eliminującym zabrudzenia. Poza tym jest bezpieczna dla wszystkich elementów sprzętu.

Jak czyścić maszyny rolnicze z wykorzystaniem pianownicy? Wystarczy wlać środek czyszczący do pojemnika i podłączyć lancę pianową do pistoletu wysokociśnieniowego. Kolejny krok to nakładanie aktywnej piany na maszyny rolnicze. Proces ten ułatwia proste dozowanie środka czyszczącego, możliwość regulacji przepływu wody, dostosowanie natrysku oraz wygodne ustawianie kąta strumienia w zależności od potrzeb. Po kilku minutach działania, pianę należy wypłukać.

Połączenie profesjonalnego urządzenia wysokociśnieniowego Kärcher i lancy wytwarzającej aktywną pianę to kombinacja, która gwarantuje sprawne, skuteczne i wydajne mycie maszyn w każdym gospodarstwie rolnym.

Jak korzystać z pianownicy podczas mycia maszyn rolniczych? Sprawdź: