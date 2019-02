Produkcja wieprzowiny rośnie

Produkcja wieprzowiny w UE w pierwszym kwartale 2018 roku wzrosła o 4,1% r/r. Jest to zdaniem Krajowego Związku Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej następstwem zwiększonego pogłowia stada podstawowego świń, które w grudniu 2017 wykazało wzrost o 1,1%. Wzrost produkcji wiąże się też z okresem dobrej koniunktury od połowy 2016 roku do jesieni 2017 roku, która zachęcała producentów do zwiększania skali produkcji.

Bardziej , jak KZP – PTCH zaznacza produkcja przyrosła w krajach EU-N13 (+10%) niż w krajach EU-15 (+3%). Największy wzrost produkcji w pierwszym kwartale nastąpił w Polsce (+12,8%), Rumunii (+18%) i Słowacji (+19%). Komisja Europejska przewiduje, że szybki wzrost produkcji wieprzowiny zostanie wyhamowany w drugiej połowie roku z powodu niskich cen świń oraz problemów z eksportem. Łączna produkcja w 2018 roku wyniesie 24 mln ton (+1,5% r/r). W 2019 rynek wieprzowiny będzie się stabilizował, jednakże ceny będą uzależnione od możliwości eksportowych.

Według szacunków KZP – PTCH, również w drugim kwartale produkcja wieprzowiny w Polsce będzie rosła. Przewidują, że w naszym kraju w pierwszym półroczu 2018 roku nastąpił wzrost produkcji o 10,4% r/r.

Źródło: kzp-ptch.pl