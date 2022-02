Produkcja trzody chlewnej w Polsce się “zwija”

Według Głównego Urzędu Statystycznego w grudniu 2021 r. pogłowie trzody chlewnej w Polsce liczyło 10242,4 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku spadek o 12,7 proc. Redukcja pogłowia wystąpiła we wszystkich grupach świń, w szczególności w grupie loch prośnych, gdzie wyniosła 20,6 proc.

Stado loch na chów zmniejszyło się w porównaniu z grudniem 2020 r. o 160,9 tys. sztuk (o 19,7 proc.) do poziomu 654,1 tys. sztuk, w tym pogłowie loch prośnych zmniejszyło się o 112,7 tys. sztuk (o 20,6 proc.) do 433,9 tys. sztuk. W stosunku do czerwca 2021 r. liczba loch na chów zmniejszyła się o 81,2 tys. sztuk (o 11 proc.), w tym macior prośnych spadła o 73 tys. sztuk, tj. o 14,4 proc. – informuje Artur Łączyński, dyrektor Departamentu Rolnictwa GUS.

W porównaniu ze strukturą pogłowia trzody chlewnej rejestrowaną na początku grudnia 2020 r. w 2021 r. zmniejszył się udział trzody chlewnej przeznaczonej na ubój (o 0,4 p. proc.) i trzody chlewnej przeznaczonej na chów (o 0,6 p. proc.). Zwiększył się natomiast udział prosiąt (o 0,6 p. proc.) i warchlaków (o 0,3 p. proc.).

– Każdy kryzys musi się kiedyś skończyć. Trudno będzie jednak namówić rolników do inwestycji w sektor produkcji trzody chlewnej i odbudowę pogłowia po kryzysie ze względu na brak stabilizacji i dużą niepewność na rynku. W konsekwencji przewidujemy dalsze utrwalanie niekorzystnych trendów uzależniających Polskę od importu prosiąt, tuczników i mięsa wieprzowego na coraz większą skalę – informuje z kolei POLPIG.

Według danych GUS największe udziały w krajowym pogłowiu świń miały województwa: wielkopolskie (36,4 proc.), mazowieckie (11,2 proc.), łódzkie (9,9 proc.) i kujawsko-pomorskie (9,7 proc.). Najmniejsze udziały (poniżej 1,5 proc.) miały województwa: podkarpackie, lubuskie i małopolskie. W pozostałych województwach udziały w krajowym pogłowiu świń nie przekroczyły 7,5 proc.