Produkcja smacznej, zdrowej i naturalnej żywności jest atutem naszego rolnictwa [wywiad]

Przedstawiamy dzisiaj rozmowę z Marcinem Wrońskim, zastępcą dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w której poruszane zostały tematy m.in. rynków zbytu dla polskich produktów oraz obecnych problemów polskich rolników.

Jak Pan ocenia polskie rolnictwo na tle rolnictwa innych państw europejskich?

– Uważam, że rolnictwo jest jednym z największych beneficjentów członkostwa Polski w UE. Kilkunastoletnia obecność naszego kraju w strukturach unijnych była stymulatorem procesów modernizacyjnych gospodarstw rolnych i przetwórstwa rolno-spożywczego, co spowodowało ugruntowanie pozycji Polski jako liczącego się partnera na wspólnotowym rynku rolnym z jednym z najnowocześniejszych sektorów przetwórstwa w Europie.

O pozycji polskiego rolnictwa w Europie świadczą dane statystyczne. Polska zajmuje czołową pozycję w UE pod względem powierzchni użytków rolnych i liczby gospodarstw. Jesteśmy szóstym producentem żywności na rynku unijnym – aktualnie Polska jest liderem w Unii Europejskiej w produkcji m.in. drobiu, jabłek, wiśni, malin, porzeczek czy kapusty. Nasz kraj jest również czołowym producentem zbóż, ziemniaków, truskawek, borówek i pieczarek oraz liczącym się producentem wieprzowiny, mleka i przetworów mlecznych.

Pod względem wartości produkcji rolnej Polska zajmuje w Unii Europejskiej piąte miejsce. W Polsce udział rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa rybactwa w tworzeniu produktu krajowego brutto (PKB) w 2020 r. wynosił 2,5% wobec 2,9% w roku 2010. Średnia unijna w 2020 r. wynosiła 1,7%. Z kolei udział globalnej produkcji rolniczej w produkcji sprzedanej przemysłu w Polsce w 2020 r. wyniósł 8,0%, wobec 7,4% w roku 2019. Produkcja żywności w Polsce odbywa się przede wszystkim

w oparciu o surowce pochodzące z krajowego rolnictwa. Krajowe surowce stanowią ponad 60% ogółu zasobów surowcowych przemysłu spożywczego wykorzystywanych do produkcji żywności.

Warto podkreślić, że wiele regionów użytkowanych rolniczo w Polsce jest czystych ekologicznie, co daje duże możliwości produkcji smacznej, zdrowej i naturalnej żywności. To niewątpliwie istotny atut naszego rolnictwa. Z moich obserwacji wynika, że na tle krajów „starej UE” polskie rolnictwo ustępuje jeszcze pod względem wydajności pracy i wydolności ekonomicznej. Ale stopniowo zmniejszamy te różnice.

Na jakie rynki zbytu będą mogli liczyć polscy rolnicy w najbliższej przyszłości?

– Polskie artykuły rolno-spożywcze niezmiennie od lat cieszą się dużym powodzeniem na rynkach całego świata. Ich eksport rośnie stabilnie od wielu lat. Największym odbiorcą polskich towarów są kraje Unii Europejskiej. W 2021 r. około 73% wpływów z eksportu produktów rolno-spożywczych uzyskano ze sprzedaży do krajów unijnych. Na rynku unijnym sprzedano towary o wartości 27,1 mld EUR, co oznaczało wzrost o 11% w stosunku do 2020 r. Największe przychody z eksportu do UE-27 uzyskano ze sprzedaży do Niemiec (9,4 mld EUR, wzrost o 9%), Niderlandów (2,2 mld EUR, wzrost o 16%), Francji (2,1 mld EUR, wzrost o 16%), Włoch (1,9 mld EUR, wzrost o 10%) i Czech (1,6 mld EUR, wzrost o 5%).

Oczywiście polscy producenci rolni mogą także liczyć na eksport do krajów pozaunijnych. W 2021 r. do tych krajów wyeksportowano produkty rolno-spożywcze o wartości 10,3 mld EUR (wzrost o 3%) – najwięcej do Wielkiej Brytanii (3,0 mld EUR, spadek o 4%), na Ukrainę (0,8 mld EUR, wzrost o 7%), do Rosji (0,7 mld EUR, wzrost o 19%), USA (0,6 mld EUR, wzrost o 14%), Arabii Saudyjskiej (0,5 mld EUR, spadek o 26%) oraz Algierii (0,4 mld EUR, wzrost o 66%).

Potencjał produkcyjny i eksportowy polskiego sektora rolno-spożywczego jest znaczący. Eksport potrzebuje jednak nadal silnego wsparcia instytucjonalnego, aby zachować rosnący trend, szczególnie w tak trudnym czasie jak epidemia koronawirusa. Zdobywanie nowych rynków zbytu – zwłaszcza spoza UE i pozyskiwanie nowych partnerów handlowych ma obecnie kluczowe znaczenie dla możliwości dalszego rozwoju polskiego rolnictwa i przemysłu spożywczego, mając m.in. na względzie fakt, że w Polsce produkowane są nadwyżki żywności.

Dzięki podejmowanym przez MRiRW i KOWR działaniom w kierunku otwierania kolejnych rynków zbytu dla polskich produktów Polska znajduje się obecnie w czołówce unijnych eksporterów żywności, a krajowi przedsiębiorcy coraz częściej sprzedają swoje produkty poza kraje UE i państwa sąsiadujące. Prognozy rozwoju światowej gospodarki zachęcają do dywersyfikacji eksportu na rynki krajów trzecich, przede wszystkim do krajów azjatyckich (w tym Bliskiego Wschodu), afrykańskich czy Ameryki Północnej. Można się zatem spodziewać w kolejnych latach zintensyfikowania wymiany handlowej z krajami z tych regionów świata. Ocenia się ponadto, że kraje afrykańskie, jak również kraje azjatyckie pozostaną najdynamiczniej rozwijającymi się gospodarkami w perspektywie do 2050 r., z rosnącą siłą nabywczą, zapotrzebowaniem na importowane artykuły żywnościowe, a także bardzo dużym zapotrzebowaniem w zakresie rozbudowy lokalnej infrastruktury produkcyjnej i przetwórstwa rolno-spożywczego.

W planie zagranicznych działań promocyjnych KOWR na 2022 r., uwzględniającym kontynuację działań na dotychczasowych istotnych rynkach oraz poszerzenie aktywności o kraje, na których dotychczas nie podejmowano działań lub realizowano je w ograniczonym zakresie, uwzględniono wydarzenia targowe w: Niemczech, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Japonii, Wielkiej Brytanii, Holandii, Tajlandii, Singapurze, Indiach, Francji oraz Izraelu.

W ostatnich latach jednym z najważniejszych problemów polskich rolników jest niska opłacalność w wielu działach produkcji rolnej. Co rząd robi, aby to zmienić?

– Przypominam, że polski rząd, w tym resort rolnictwa, aktywnie uczestniczy w negocjacjach nad przyszłością UE, w tym unijnego rolnictwa oraz obszarów wiejskich. Ponadto prowadzi intensywną krajową politykę rozwoju tych niezwykle istotnych gałęzi gospodarki, dostosowując ją do zmieniających się uwarunkowań i wyzwań, ale przede wszystkim mając na względzie interes i dobro polskich producentów rolnych.

Polski rząd bardzo intensywnie i aktywnie wspiera polskich rolników realizując założenia głównych horyzontalnych i strategicznych dokumentów i programów rządowych, w tym dotyczących rozwoju obszarów wiejskich oraz rolnictwa.

Jedną z najistotniejszych spraw jest realizacja aktywnej polityki państwa (w powiązaniu z unijną WPR oraz w porozumieniu z przedstawicielami branżowymi) w zakresie: wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia rolnictwa oraz rozwoju obszarów wiejskich. Ważny jest zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, czyli gospodarowanie zasobami rolnictwa, przestrzeni rolniczej i środowiska naturalnego oraz tworzenie instytucji, które pozwolą uzyskać zaspokojenie bieżących potrzeb społecznych oraz potrzeb kolejnych pokoleń. Umożliwia to wykorzystanie przyjaznych rozwiązań, ochronę zasobów naturalnych (w tym poprawę stanu gospodarki wodnej na obszarach wiejskich) i przestrzeni życiowej dla mieszkańców terenów wiejskich. Takie działania zapewniają rolnictwu rozwój ekonomiczny i społeczny, a mieszkańcom wsi godne warunki życia, eliminują dotychczasowe wykluczenia, przy równoczesnej realizacji celów produkcyjnych oraz ekologicznych.

W celu sprostania wyzwaniom stojącym przed sektorem żywnościowym i poprawy sytuacji dochodowej producentów żywności realizowana jest prowzrostowa polityka makroekonomiczna rządu Rzeczypospolitej Polskiej – m.in. zawarta w „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)” – która ma przełożyć się na wysokie tempo wzrostu popytu na produkty rolne.

Głównym horyzontalnym dokumentem rządowym dotyczącym rozwoju polskich obszarów wiejskich i rolnictwa jest wdrażana „Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030” MRiRW. Priorytetowym celem strategii jest rozwój gospodarczy wsi umożliwiający trwały wzrost dochodów jej mieszkańców przy minimalizacji rozwarstwienia ekonomicznego, społecznego i terytorialnego oraz poprawie stanu środowiska naturalnego.

Strategia resortu rolnictwa służy także właściwemu zaadresowaniu zakresu interwencji publicznych finansowanych ze środków krajowych i unijnych na lata 2021–2027.

– W każdym państwie członkowskim opracowywane są również krajowe plany strategiczne dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Projekt planu opracowany w MRiRW został przedłożony już do oceny Komisji Europejskiej. Proponuje się w nim zróżnicowaną, a zarazem kompleksową paletę wsparcia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich za blisko 25 mld EUR (około 113 mld zł), z czego

17 mld EUR na płatności bezpośrednie.

Równolegle oceniany jest przez KE Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) mający za zadanie odbudowę gospodarki po pandemii COVID-19, gdzie na wsparcie przetwórstwa rolno-spożywczego i skrócenie łańcucha dostaw żywności planuje się przeznaczyć około 4,5 mld zł.

Chciałbym jednocześnie zaznaczyć, że polskie władze opracowały i wdrażają kompleksowy plan rozwoju rolnictwa zaprezentowany w ramach programu „Polski Ład”, czyli „Polski Ład dla polskiej wsi”, który wpłynie na dalszy dynamiczny rozwój krajowego rolnictwa i dodatkowo przyczyni się do umocnienia pozycji Polski na europejskim rynku rolno-spożywczym. Przygotowano szereg kluczowych zmian dla polskiej wsi, np.: większe dopłaty do paliwa rolniczego, uwolnienie rolniczego handlu detalicznego (RHD), dopłaty powyżej średniej unijnej dla małych i średnich gospodarstw, przejście na emeryturę rolniczą bez konieczności przekazania gospodarstwa, nowy system ubezpieczeń upraw dla rolników, wsparcie finansowe na budowę zbiornika retencyjnego w gospodarstwie, bezpłatne miejsca do handlu rolniczego w miastach, wsparcie finansowe na odbudowę polskiego przetwórstwa oraz sprzedaż i produkcję żywności w gospodarstwie rolnym, więcej pieniędzy na walkę z ASF i odbudowę produkcji trzody chlewnej.

Korzystając z okazji muszę wspomnieć o zakresie działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, który mam zaszczyt reprezentować. Realizuje on zadania wynikające z polityki państwa, w szczególności w zakresie wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia rolnictwa, aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich. Zakres zadań KOWR jest bardzo szeroki – dotyczy ponad 60 procesów/ mechanizmów/programów/zadań wynikających z ustaw i rozporządzeń, w tym skutkujących i nieskutkujących wypłatą środków finansowych (wymaganych przepisami unijnymi i krajowymi w odniesieniu do niektórych rynków rolnych, niezwykle istotnych dla organizacji tych rynków i procesów zachodzących w rolnictwie). Główne obszary działań KOWR to:

gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa,

realizacja zadań wynikających z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego,

nadzór właścicielski nad spółkami, w tym hodowlanymi o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej,

promocja produktów rolno-spożywczych w kraju i za granicą,

wsparcie rynku produktów pszczelich,

realizacja zadań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020,

restrukturyzacja zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne,

wspieranie konsumpcji i propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych (w tym realizacja „Programu dla szkół”),

działania interwencyjne w celu stabilizacji rynków rolnych (w tym interwencyjny zakup i sprzedaż oraz dopłaty do prywatnego przechowywania produktów rolno-spożywczych),

monitorowanie rynków rolnych i działania kontrolujące procesy produkcji oraz przetwórstwa (na rynkach winorośli i wina, mleka, tytoniu, cukru oraz w zakresie obowiązku zawierania umów na dostarczanie produktów rolnych),

mechanizmy w ramach regulacji handlu zagranicznego z krajami spoza Unii Europejskiej (w tym wydawanie pozwoleń bez preferencji, z preferencją

i w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz/wywóz produktów rolno-spożywczych z/do krajów trzecich),

i w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz/wywóz produktów rolno-spożywczych z/do krajów trzecich), wsparcie działań innowacyjnych i rozwojowych w sektorze rolno-spożywczym

(w tym wdrażanie projektów innowacyjno-rozwojowych oraz udzielanie rolnikom pożyczek na wsparcie przedsięwzięć mających na celu rozwój obszarów wiejskich poprzez działania innowacyjne lub rozwojowe),

(w tym wdrażanie projektów innowacyjno-rozwojowych oraz udzielanie rolnikom pożyczek na wsparcie przedsięwzięć mających na celu rozwój obszarów wiejskich poprzez działania innowacyjne lub rozwojowe), działania w zakresie odnawialnych źródeł energii (w tym monitorowanie rynku biokomponentów i biopaliw ciekłych, produkcji biogazu rolniczego i biopłynów oraz działalności spółdzielni energetycznych, a także prowadzenie działań wspierających rozwój odnawialnych źródeł energii w rolnictwie),

analizy rynkowe i transfer wiedzy (w tym upowszechnianie informacji rynkowej

i informacji o mechanizmach krajowej i unijnej polityki rolnej),

i informacji o mechanizmach krajowej i unijnej polityki rolnej), współpraca międzynarodowa,

dostarczanie nowoczesnych rozwiązań IT dla sektora rolnego (w tym rozbudowa portalu „eRolnik”).

Wydajemy każdego roku kilkadziesiąt tysięcy decyzji i innych rozstrzygnięć

w sektorze rolno-żywnościowym. W ciągu 4 lat działalności, dzięki naszej pracy, wypłacono ogółem ponad 3 mld zł, a wpływy związane z gospodarowaniem przez KOWR mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa wyniosły około 8 mld zł (1,6 mld zł średniorocznie).

Ponadto wdrażamy inicjatywy zawarte w dokumentach strategicznych państwa, takie jak: „Platforma Żywnościowa” (uruchomienie elektronicznej giełdy rolnej), „Monitoring upraw rolnych przeciwdziałający suszy” (satelitarny monitoring zagrożenia suszą), „Więcej ziemi dla rolników” (budowa Centralnego Systemu Informatycznego katalogującego Zasób WRSP), „Wsparcie lokalnych producentów

w eksporcie” (uruchomienie zagranicznych biur Centrali KOWR) oraz „Paszportyzacja polskiej żywności” (cyfrowy system identyfikowania żywności „od pola do stołu”).

Jakie czynniki miały i mają wpływ na sytuację w polskim rolnictwie w 2021 roku oraz obecnie?

– Nie ukrywam, że 2021 r. był trudnym czasem dla polskiego rolnictwa. Złożyło się na to szereg niekorzystnych uwarunkowań o charakterze rynkowym, pandemicznym i gospodarczym, które dotknęły polskich rolników oraz producentów żywności. Przede wszystkim rok 2021 to rosnące ceny surowców energetycznych mające wpływ na dynamiczny wzrost cen środków produkcji rolniczej. Ubiegły rok postrzegam jako bardzo trudny dla branży mięsnej, głównie dla sektora produkcji trzody chlewnej z powodu afrykańskiego pomoru świń oraz dla polskiego drobiarstwa na skutek ograniczeń spowodowanych przez grypę ptaków.

Pandemia pokazała, że żywność jest towarem relatywnie odpornym na kryzysy, ponieważ jest to taki element naszych wydatków, które musimy ponosić. Pomimo że polscy producenci nauczyli się funkcjonować w warunkach pandemii, to szczególnie w pierwszej połowie 2021 r. odczuwaliśmy skutki rozchwiania rynków i przerwanych łańcuchów dostaw ze względu na pandemię koronawirusa. Na produkcję roślinną wpływ miały niekorzystne warunki agrometeorologiczne w okresie wegetacji i zbiorów, co skutkowało mniejszymi zbiorami zbóż (o 3%), ziemniaków (o 10%) czy części warzyw gruntowych (o 1%).

W jaki sposób rolnicy wspierają polską gospodarkę?

– Sytuacja zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 oraz towarzyszący jej lockdown uzmysłowiły nam wszystkim, jak bardzo ważne jest bezpieczeństwo żywnościowe, zapewniane głównie przez polskich producentów rolnych i przemysł spożywczy, oraz nieprzerwany przepływ towarów w łańcuchu dostaw żywności „od pola do stołu”.

Od momentu transformacji ustrojowej polski sektor rolno-spożywczy (rolnictwo

i przemysł spożywczy) przeszedł znaczące przeobrażenia. Stanowi jedną z branż, która najszybciej dokonała modernizacji po przemianach, stając się jednocześnie ważnym stymulatorem krajowego wzrostu gospodarczego. Dzięki stałemu rozwojowi technicznemu, technologicznemu i organizacyjnemu przemysł spożywczy w Polsce stał się jednym z istotniejszych, nowoczesnych i innowacyjnych europejskich producentów żywności. Polscy producenci rolni stanowią dla niego główne zaplecze surowcowe. Efektem jest m.in. znaczny sukces eksportowy polskich przedsiębiorstw. Rozwój sektora rolno-spożywczego jest jednym z czynników determinujących bezpieczeństwo żywnościowe i wzrost gospodarczy kraju.

Dzięki codziennej pracy polskich rolników produkowany jest średniorocznie znaczący wolumen krajowych towarów rolnych, w tym około 14,4 mld litrów mleka, 35 mln ton ziarna zbóż ogółem (łącznie z kukurydzą, prosem i gryką), 5,3 mln ton warzyw, 4,3 mln ton owoców, 2,7 mln ton drobiu, 1,9 mln ton wieprzowiny, 0,6 mln ton wołowiny.

Poza czynnikami gospodarczymi polscy rolnicy cenieni są przez społeczeństwo za ciężką pracę, umiłowanie ziemi i patriotyzm oraz za szacunek do tradycji.

Czy polskie produkty rolno-spożywcze są konkurencyjne wobec innych krajów unijnych?

– Obserwacja międzynarodowego rynku żywnościowego pozwala twierdząco odpowiedzieć na tak postawione pytanie. Niezaprzeczalnym faktem jest, że w polskim eksporcie ogółem handel produktami rolno-spożywczymi odgrywa istotną rolę, a jego znaczenie w ostatnich latach wzrasta. Atutem polskiej branży żywnościowej na rynku międzynarodowym jest umiejętność dostosowania oferty asortymentowej do zróżnicowanych preferencji konsumentów zagranicznych. Ten czynnik postrzegam jak bardzo ważny w kontekście podejmowanych działań w kierunku dywersyfikacji rynków zbytu. Również Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa swoimi działaniami przyczynia się do rekordowych wyników handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi, co pozwala na zwiększenie spektrum relacji biznesowych z partnerami handlowymi na rynkach blisko 200 krajów na świecie.

Polska w 2019 r. była piętnastym, a w 2020 r. już jedenastym największym eksporterem produktów rolno-spożywczych na świecie i odpowiadała za 2,4% światowego oraz 6,1% unijnego eksportu produktów rolnych.

Pozytywnie o konkurencyjności polskich produktów rolno-spożywczych świadczą wyniki wymiany handlowej tymi artykułami, które od lat są bardzo optymistycznie, pomimo pandemii COVID-19. W 2021 r. sprzedaż artykułów rolno-spożywczych za granicę osiągnęła nienotowany dotąd poziom 37,4 mld EUR (171 mld zł), o 8% wyższy w porównaniu z rokiem 2020 i 7-krotnie wyższy niż

w roku 2004, tj. w roku akcesji Polski do UE. Udział eksportu produktów rolno-spożywczych w polskim eksporcie ogółem także z roku na rok się zwiększa – w 2020 r. wyniósł 14,3% (w 2004 r. było to 8,8%).

W 2021 r. w strukturze towarowej eksportu dominowało mięso i produkty mięsne

(7 mld EUR, wzrost o 9%), w tym głównie mięso drobiowe, przetwory mięsne, mięso wołowe i wieprzowe. Kolejną grupę stanowiło ziarno zbóż i przetwory (4,7 mld EUR, wzrost o 10%), tytoń i wyroby tytoniowe (4,1 mld EUR, spadek o 4%), cukier i wyroby cukiernicze (2,8 mld EUR, wzrost o 9%), produkty mleczne (2,6 mld EUR, wzrost o 13%) oraz ryby i przetwory rybne (2,4 mld EUR, wzrost o 4%).

Obiektywnie o konkurencyjności polskich produktów rolno-spożywczych świadczą również wskaźniki ekonometryczne. Z analizy wskaźników konkurencyjności polskich produktów rolno-spożywczych przyjętych przez GUS, tj. wskaźnika pokrycia importu eksportem (TC), udziału Polski w światowym i unijnym rynku eksportowym (EMS) i wskaźnika ujawnionej przewagi komparatywnej (RCA), wynika, że polskie artykuły rolno-spożywcze znacznie lepiej konkurowały na rynku międzynarodowym w odniesieniu do wszystkich polskich towarów, przede wszystkim przez zdolność ich produkowania po niższych cenach niż producenci na konkurencyjnych rynkach. Wyniki ww. wskaźników świadczą o specjalizacji Polski w handlu tymi produktami i o przewadze konkurencyjnej tej grupy produktów w wymianie międzynarodowej.

Czy w Polsce może zabraknąć żywności?

– Uważam, że skala produkcji rolnej w Polsce oraz dobrze rozwinięty przemysł rolno-spożywczy stanowią gwarancję bezpieczeństwa żywnościowego naszego kraju. Polska jest bardzo dużym producentem konkurencyjnej jakościowo żywności w skali Unii Europejskiej, generującym znaczne nadwyżki produkcji, które znajdują odbiorców wśród konsumentów zagranicznych na wszystkich kontynentach.

Szacuje się, że eksportujemy około 40% produkowanej w Polsce żywności. Świadczą o tym twarde dane. Jak już wcześniej wspomniałem skala naszego eksportu żywności w ubiegłym roku kształtowała się na nienotowanym wcześniej poziomie – i to wszystko miało miejsce w niełatwych warunkach pandemicznych.

Polska jest praktycznie samowystarczalna w większej części segmentów produkcji rolnej, ponieważ praktycznie wszystkie podstawowe surowce żywnościowe wytwarzamy u siebie w kraju. Co prawda, nie produkujemy np. cytrusów, natomiast mamy substytuty w postaci polskich owoców. Oczywiście są również sektory produkcji żywnościowej, gdzie musimy posiłkować się importem, ale sprowadzane artykuły żywnościowe stanowią uzupełnienie krajowej oferty asortymentowej.

Co to jest patriotyzm konsumencki i na czym on polega?

Polacy rozumieją, że świadome decyzje zakupowe są szczególnie istotne w tak trudnym czasie jak pandemia koronawirusa. Eksperci oraz przeprowadzone badania rynkowe potwierdzają ten trend konsumencki. Nasze codzienne decyzje zakupowe mają duży wpływ na sytuację ekonomiczno-gospodarczą kraju. Rosnący patriotyzm konsumencki, który znajduje odzwierciedlenie

w nabywaniu rodzimych towarów, buduje silną markę polskiej żywności, wspiera polskich producentów rolnych oraz przedsiębiorstwa, ma wpływ na zwiększenie sprzedaży polskiej żywności oraz funkcjonowanie polskiej gospodarki, w tym krajowego rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego. Przekłada się także m.in. na: utrzymanie i tworzenie nowych miejsc pracy, zwiększanie wpływów podatkowych do budżetu państwa i budżetów samorządowych, rozwój rodzimych przedsiębiorstw czy pozyskiwanie środków na inwestycje.

Według analiz ekspertów kupowanie produktów wytworzonych w kraju na bazie polskich surowców przynosi korzyści, z których często nie zdajemy sobie sprawy. Szacuje się, że kiedy wybieramy produkt wytworzony w rodzimej firmie, aż 79 gr

z każdej wydanej złotówki zostaje w Polsce. Jeśli natomiast kupimy produkt firmy zagranicznej wyprodukowany w innym kraju – z każdej złotówki zostanie w Polsce tylko 25 gr. W skali całego kraju mogą to być naprawdę znaczące kwoty wpływów finansowych.

Niestety duży procent konsumentów nie ma nawyku sprawdzania pochodzenia wyrobu, który nabywa. Czytaniu etykiet nie sprzyjają również pośpiech oraz zbyt małe lub nieczytelne opisy czy oznaczenia na opakowaniach. Według ekspertów należy przełożyć chęć nabywania polskich produktów na realne działania, gdyż

w kraju obserwuje się wysoki stopień deklarowanego patriotyzmu konsumenckiego, ale wciąż niesatysfakcjonujący jest poziom jego wdrożenia w życie w trakcie podejmowania codziennych decyzji zakupowych.

Należy zauważyć, że dla polskich konsumentów istotne są nie tylko dostępność

i identyfikacja krajowego wyrobu: jednym wystarcza informacja, że produkt został wyprodukowany w Polsce, dla innych znaczenie mają również struktura i własność kapitału producenta oraz to, czy zyski i podatki zostaną w kraju.

Dlatego do wsparcia krajowego sektora rolno-spożywczego niezbędne jest m.in. dalsze umacnianie pozycji rynkowej polskiej żywności, dzięki podejmowaniu odpowiedzialnych decyzji zakupowych przez konsumentów, a także odpowiednie oznakowania produktów przez producentów, zakłady przetwórcze

i dystrybutorów. Istotna jest również promocja sektora rolnego na rynku polskim poprzez kampanie „Polska smakuje” oraz informacje na etykiecie PRODUKT POLSKI, a także dywersyfikacja i rozwijanie zasięgu innych kanałów dystrybucji (w tym sprzedaży bezpośredniej, rolniczego handlu detalicznego – RHD oraz przez internet).

Niezwykle istotne jest aktywne i efektywne informowanie oraz przypominanie konsumentom, że do rozwoju polskiego rolnictwa i przemysłu spożywczego, przyczyniają się codzienne, świadome decyzje zakupowe Polaków, a także promocja polskiej żywności w kraju oraz za granicą. W obydwu tych aspektach aktywne działania prowadzi reprezentowany przeze mnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

W jaki sposób KOWR chce wpływać na świadomość konsumencką Polaków?

– Wzmacniamy patriotyzm konsumencki i wspieramy polskie gospodarstwa rodzinne wytwarzające żywność regionalną, tradycyjną i ekologiczną. KOWR prowadzi intensywne działania promocyjno-informacyjne na poziomie ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym w celu popularyzacji żywności wytwarzanej w ramach systemów jakości, posiadającej oznaczenia, a także regionalnej, tradycyjnej

i ekologicznej. Celem tych działań jest także zwiększenie spożycia żywności produkowanej w kraju, a przez to wzrost konkurencyjności polskich produktów rolno-spożywczych.

We współpracy z MRiRW prowadzimy działania promujące polską żywność pod marką „Polska smakuje”, które m.in. mają na celu wzmocnienie patriotyzmu konsumenckiego, a w efekcie wsparcie polskiej gospodarki i polskich gospodarstw rodzinnych wytwarzających żywność. Poprzez realizowane działania uświadamiamy konsumentom, że wybierając produkty lokalne, tradycyjne, z oznaczeniami krajowymi i unijnymi, wspierają nasze dziedzictwo kulinarne – budują siłę polskiej marki. Jednym z flagowych projektów KOWR jest konkurs kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich – „Bitwa Regionów”, popularyzujący lokalne produkty i tradycje kulinarne. Realizujemy również na skalę ogólnopolską

i regionalną kampanię promującą oznaczenie unijne „Rolnictwo ekologiczne”.

Dlaczego warto kupować polskie produkty rolno-spożywcze?

– Nowe trendy w żywieniu sprawiają, że konsumenci stają się bardziej wymagający, poszukują żywności spełniającej ich oczekiwania, wysokiej jakości, bezpiecznej, o sprawdzonym pochodzeniu i dokonują zakupów z większą świadomością. Zwracają również dużą uwagę na autentyczność produktów. Pod hasłem autentyczności kryją się m.in. informacje: skąd pozyskiwane są surowce,

w jaki sposób dany produkt jest wytwarzany, jaki jest jego skład. O cechach tych informują znaki i certyfikaty stosowane przez producentów żywności, pomagające wyróżnić się na tle konkurencji oraz wspomagające wiarygodność.

My w swoich działaniach informacyjno-promocyjnych bardzo podkreślamy, że polska żywność wyróżnia się wysoką jakością, naturalnością i smakiem, a dzięki temu jest konkurencyjna na rynkach zagranicznych, co m.in. potwierdza coroczny wzrost przychodów uzyskiwany ze sprzedaży zagranicznej przez krajowych przedsiębiorców. Polska żywność staje się marką, która jest gwarantem smaku

i synonimem produktów spożywczych wysokiej jakości, a także odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie społeczeństwa na żywność wytwarzaną w zgodzie ze środowiskiem naturalnym, w oparciu o tradycyjne technologie i sposoby produkcji.

Ponadto, jak pokazują wyniki przeprowadzonego w 2021 r. i nadzorowanego przez MRiRW badania „Polska wieś i rolnictwo”, Polacy najczęściej kupowaliby lub kupują produkty wyprodukowane w Polsce. Dla większości osób biorących udział w badaniu ważne jest, aby żywność, którą nabywają, była wyprodukowana w Polsce, z krajowych surowców – wskazało tak 57% respondentów. Przy czym – jak wynika z badania – mieszkańcy wsi częściej zwracają uwagę na ten aspekt zakupów aniżeli mieszkańcy miast.

Według wyników badania podczas zakupów produktów rolno-spożywczych, większość osób zwraca uwagę na znaki jakości umieszczone na opakowaniach (73,2%). Polacy również znają dobrze oznaczenia umieszczane na opakowaniach artykułów spożywczych. Największą rozpoznawalność mają oznaczenia: „PRODUKT POLSKI” (69,0%), „Bez GMO” (57,9%), „Produkcja ekologiczna” (50,5%).

Z poprzednich wyników badania wynika, że źródłem informacji na temat znaków potwierdzających jakość produktów rolno-spożywczych są dla respondentów strony internetowe, telewizja, akcje promocyjne i reklamowe oraz kampanie społeczne.

KOWR pomaga w zbudowaniu silnej marki polskich produktów żywnościowych w kraju i zagranicą pod wspólnym hasłem ,,Polska smakuje’’. Proszę

o szczegóły tych działań. Jaka jest w nich rola KOWR?

– Jednym z najistotniejszych zadań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa jest wspieranie rozwoju polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych oraz promocja i zwiększanie konkurencyjności polskiej żywności w kraju i na świecie. Funkcjonowanie krajowego rolnictwa i przemysłu rolno-żywnościowego na jednolitym rynku unijnym oraz rynku światowym – w warunkach postępującego procesu globalizacji, liberalizacji handlu, zaawansowanej integracji w łańcuchu dostaw żywności, zakłóceń na rynku, zmian preferencji zakupowych, jak również rosnącej konkurencji – powoduje, że bardzo istotne znaczenie mają działania promocyjne oraz informacyjne realizowane w Polsce i za granicą.

W „Strategii promocji żywności Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi”, której celem jest zwiększenie konkurencyjności polskiej żywności w kraju i na rynku światowym przez wzrost jej rozpoznawalności oraz pozytywny wizerunek, KOWR jest główną instytucją wdrażającą instrumenty polityki promocji w sektorze rolno-spożywczym, natomiast jednostką koordynującą i sprawującą nadzór nad realizacją strategii jest MRiRW.

Silna marka krajowych produktów żywnościowych jest budowana przez KOWR za granicą pod wspólnym hasłem/znakiem „Polska smakuje”/„Poland tastes good” oraz w oparciu o ogólny i wspólny przekaz, że polska żywność jest wysokiej jakości, naturalna oraz smaczna. W kraju kontynuowane są parasolowe działania informacyjno-edukacyjne, w szczególności dotyczące znaku PRODUKT POLSKI, produkcji ekologicznej oraz unijnych certyfikatów jakości.

Wdrażanie instrumentów polityki promocji w sektorze rolno-spożywczym jest realizowane przy współpracy z: innymi instytucjami administracji publicznej i samorządowej, organizacjami i stowarzyszeniami konsumenckimi, krajowymi przedsiębiorcami, organizacjami branżowymi i międzybranżowymi skupiającymi przedsiębiorców (producentów i przetwórców), a także z polskimi placówkami zagranicznymi do spraw gospodarczych, zaangażowanymi w promocję żywności i wspierającymi krajowych przedsiębiorców działających w sektorze rolno-spożywczym oraz eksport produktów żywnościowych.

Spójna polityka promocji produktów żywnościowych, przez świadome uczestnictwo i angażowanie podmiotów działających w branży rolno-spożywczej w aktywne promowanie marki polskiej żywności pod wspólnym hasłem/znakiem graficznym (tzw. branding narodowy i obywatelski), zapewnia lepszą koordynację i synergię działań promocyjnych w sektorze rolno-spożywczym, wpływa na lepsze wykorzystanie dostępnych środków finansowych (unijnych, krajowych i branżowych) oraz koncentruje wsparcie promocji produktów spożywczych na kluczowych rynkach docelowych i odbiorcach, co może przyczyniać się do zwiększenia rozpoznawalności marki polskiej żywności (efektu skali), a także wzrostu efektywności działań.

Szczególnie w tak trudnym czasie jak epidemia koronawirusa wielkiego znaczenia nabiera promocja produktów rolno-spożywczych za granicą oraz promocja

w kraju świadomych decyzji zakupowych krajowych konsumentów, które wpływają na sytuację ekonomiczno-gospodarczą kraju. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, zgodnie z zapisami ustawowymi, uczestniczy w realizacji działań wspierających promocję produktów rolno-spożywczych w kraju oraz za granicą, prowadząc je w kilku obszarach.

Aktywnie pomagamy w nawiązywaniu kontaktów handlowych za granicą.

W ramach wspierania rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego

z zagranicą KOWR organizuje dla polskich przedsiębiorców udział w licznych działaniach promocyjno-informacyjnych obejmujących m.in. organizację stoisk narodowych na najważniejszych międzynarodowych targach (pod hasłem „Poland tastes good”) oraz rozmów biznesowych B2B. Pozwala to na pozyskiwanie nowych partnerów handlowych, co m.in. przekłada się na systematyczny wzrost polskiego eksportu żywności. Pomimo trwającej pandemii COVID-19, KOWR umożliwił w 2021 r. udział polskim przedsiębiorcom (udział bezpośredni, hybrydowy lub wirtualny) w następujących międzynarodowych targach rolno-spożywczych: Biofach (Niemcy), Gulfood (ZEA), FOODEX Japan (Japonia), World Food Poland (Polska), Anufood China (Chiny), SIAL China (Chiny), Seul Food & Hotel (Korea Południowa), Novi Sad International Agricultural Fair (Serbia), ANUGA (Niemcy), Yummex Middle East (ZEA), Nordic Organic Food Fair (Szwecja) oraz Food Africa Cairo (Egipt). Przy okazji targów Food Africa Cairo zorganizowano również misję handlową.

W 2021 r. KOWR pozyskiwał partnerów oraz organizował wirtualne misje handlowe, sesje pitchingowe oraz rozmowy B2B online – m.in. dla branży mleczarskiej z partnerami z Senegalu, dla branży mięsnej z partnerami z Japonii, Włoch oraz Demokratycznej Republiki Konga, dla branży owocowo-warzywnej z partnerami na Tajwanie i z USA, Wybrzeża Kości Słoniowej, Palestyny, Singapuru i Wietnamu, a także dla innych branż z potencjalnymi partnerami z USA, Rosji, Japonii, Finlandii, Malezji

i Palestyny.

Odbyły się również webinaria informacyjne KOWR dotyczące uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej na wybranych rynkach zagranicznych na temat rynków ZEA, RPA, Korei Południowej, Szwecji, Finlandii, Egiptu, Pakistanu, a także dotyczące nowych przepisów eksportu żywności do Chin, eksportu jabłek do Wietnamu oraz wybranych krajów Azji Południowo-Wschodniej oraz na temat produktów ubezpieczeniowych – kredytów dostępnych dla eksporterów żywności (we współpracy

z BGK i KUKE).

KOWR prowadzi kampanię informacyjno-promocyjną na temat polskiej żywności i branży rolno-spożywczej w chińskich mediach społecznościowych, tj. w serwisach WeChat oraz Sina Weibo. Prowadzimy także profil Poland Tastes Good na Facebooku. Uruchomiliśmy również stronę internetową „Poland Tastes Good” w kilku wersjach językowych oraz wyprodukowaliśmy prezentację animowaną Poland Tastes Good

w kilku wersjach językowych.

W ten sposób podejmowane są działania w kierunku zwiększania eksportu oraz umacniania pozycji, rozpoznawalności i konkurencyjności krajowych produktów rolno-spożywczych, a także w celu dywersyfikacji i zdobycia nowych perspektywicznych rynków zbytu (również w państwach trzecich o największym potencjale wywozowym).

Celem KOWR jest prowadzenie działań w krajach o dużym potencjale importowym, na których polska żywność jest jeszcze nieobecna lub występuje w niewielkim stopniu,

a także w miejscach, w których krajowa żywność jest już znana, ale wymaga dalszego wsparcia promocyjnego. Dzięki KOWR producenci żywności mogą promować swoje produkty na największych targach branży rolno-spożywczej na świecie na korzystniejszych warunkach, niż jeśli mieliby uczestniczyć w nich indywidualnie. Krajowi przedsiębiorcy są wspierani, począwszy od spraw związanych z wyjazdem, poprzez organizację wizyt w punktach handlowych, a skończywszy na spotkaniach biznesowych.

Wprowadzamy nowe inicjatywy wspierające krajowych producentów w eksporcie żywności, gdyż potrzebuje on silnego, instytucjonalnego wsparcia. Dlatego nową inicjatywą KOWR w tym zakresie w ramach „Polskiego Ładu”, w tym „Polskiego Ładu dla polskiej wsi”, są planowane zagraniczne biura Centrali KOWR zwiększające możliwości i dostępne narzędzia KOWR wspierające krajowych producentów w eksporcie żywności poprzez: organizację zagranicznych misji gospodarczych, spotkań B2B, dokonywanie weryfikacji kontrahentów zagranicznych czy aktywne poszukiwanie partnerów biznesowych. Sieć zagranicznych biur KOWR będzie ukierunkowana na konkretne, zindywidualizowane wsparcie dla przedsiębiorców. Zapewni

to systemowe wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego, dzięki któremu będą one mogły pokonać główne przeszkody

w rozpoczęciu działalności za granicą. Pilotaż projektu przeprowadzony zostanie na terenie: Stanów Zjednoczonych (z zakresem działania obejmującym Amerykę Północną oraz Amerykę Środkową), Chińskiej Republiki Ludowej (z zakresem działania obejmującym terytorium: Chin, Japonii, Korei Południowej oraz Indii), Wietnamu (z zakresem działania obejmującym kraje ASEAN, Australię i Nową Zelandię), Arabii Saudyjskiej (z zakresem działania obejmującym kraje MENA) oraz Nigerii

(z zakresem działania obejmującym Afrykę Zachodnią i Południową).

KOWR kontynuuje również realizację branżowego programu promocji polskich specjalności żywnościowych w zakresie projektu systemowego „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe Marka Polskiej Gospodarki – Brand”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR),

tj. ze środków polityki spójności. KOWR organizuje m.in. narodowe stoiska informacyjno-promocyjne wraz z pokazami kulinarnymi podczas wydarzeń targowo-wystawienniczych m.in. we Francji, w Niemczech, Chinach, Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz Wietnamie.

Kontynuujemy realizację i/lub udzielanie wsparcia organizacjom branżowym i międzybranżowym oraz organizacjom producentów w zakresie szeregu programów promocyjnych i/lub informacyjnych prowadzonych na 4 kontynentach w ramach mechanizmu WPR „Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych”.

Bierzemy czynny udział w obsłudze branżowych funduszy promocji produktów rolno-spożywczych. Do zadań KOWR należy administrowanie 10 funduszami promocji produktów rolno-spożywczych (mleka, mięsa wieprzowego, mięsa wołowego, mięsa końskiego, mięsa owczego, ziarna zbóż i przetworów zbożowych, owoców i warzyw, mięsa drobiowego, ryb, roślin oleistych) oraz obsługa ich rachunków bankowych. Fundusze zostały utworzone w celu wsparcia rozwoju marketingu rolnego, wzrostu spożycia i promocji produktów rolno-spożywczych. Rocznie ponad 10 tys. podmiotów dokonuje wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych.

W ramach PROW 2014‒2020 wspieramy również producentów rolnych przystępujących do systemów jakości oraz grupy producentów realizujące inicjatywy informacyjne i promocyjne na rynku wewnętrznym w zakresie certyfikowanych produktów żywnościowych wysokiej jakości.

Z kolei w kraju, tak jak już wcześniej wspomniałem, prowadzimy działania promocyjne i informacyjne mające na celu promowanie produktów rolnych i żywnościowych, metod ich produkcji, a także systemów jakości produktów rolnych i żywnościowych. Większość przeprowadzonych działań jest realizowana w oparciu o wykorzystanie znaku graficznego „Polska smakuje”, co jest odpowiedzią na konieczność zbudowania jednej zauważalnej dla konsumentów marki polskiej żywności. Dodatkowo szeroko promujemy oznaczenie PRODUKT POLSKI

i certyfikat produkcji ekologicznej, zachęcając społeczeństwo do czytania etykiet

i podejmowania świadomych decyzji zakupowych. Działania KOWR są oparte z jednej strony na idei zintegrowanej i spójnej promocji w ramach wyznaczonego w „Strategii promocji żywności Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi” kierunku polityki promocyjnej polskiej żywności, z drugiej strony ‒ na znajomości panujących trendów, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb konsumentów oraz producentów i rolników z sektora rolno-spożywczego. Kładziony jest nacisk także na rozbudowę strony internetowej www.polskasmakuje.pl

Dlaczego warto zajrzeć na stronę internetową www.polskasmakuje.pl? Jakie praktyczne informacje znajdą tam konsumenci oraz rolnicy?

– Serwis „Polska smakuje” został stworzony przez KOWR z myślą o oczekiwaniach producentów i rolników wytwarzających żywność. Aby producenci i rolnicy mogli dotrzeć z ofertą do jak najszerszego grona odbiorców, w oparciu o serwis „Polska smakuje”, utworzono platformę komunikacji pomiędzy producentami polskiej żywności a konsumentami, którzy chcą dokonywać świadomych wyborów.

Serwis „Polska smakuje” skupia wystawców, którzy oferują produkty żywnościowe wytwarzane specyficznymi, często tradycyjnymi metodami produkcji, na bazie rodzimych surowców, wyróżniające się cechami jakościowymi oraz walorami smakowymi.

Ponadto na stronie internetowej www.polskasmakuje.pl stworzono zakładkę „Polski e-bazarek” Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, która umożliwia producentom rolnym bezpłatne zamieszczanie ofert sprzedaży żywności oraz promocję produktów wytworzonych w gospodarstwach rolnych, a także ułatwia sprzedaż oraz zakup produktów pochodzących od lokalnych producentów, szczególnie w czasach zagrożenia epidemiologicznego oraz promuje rozwój krótkich łańcuchów dostaw i wspiera producentów rolnych przy zbywaniu produktów nieprzetworzonych oraz przetworzonych.

Przeprowadzane działania promocyjne serwisu KOWR przyczyniają się do powiększenia zbioru wirtualnych wizytówek lokalnych producentów żywności wytwarzających swe produkty w ramach oznaczeń oraz systemów jakości. Na stronie „Polska smakuje” na początku lutego 2022 r. znajdowało się 956 producentów żywności i rolników oraz 7,5 tys. polskich produktów regionalnych, tradycyjnych, ekologicznych i z certyfikatami jakości, w tym również sprzedawanych bezpośrednio przez rolników.

Dziękuje za rozmowę

