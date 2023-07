Produkcja biodiesla na świecie będzie wyższa o 8 proc. w 2023 roku

Globalna produkcja biodiesla w 2023 roku może wzrosnąć do 56,2 mln ton, co oznacza wzrost o 8% lub 4 mln ton w porównaniu z rokiem ubiegłym, a to powinno przekładać się na duży popyt na nasiona oleiste.

Prognozę tę opublikowali eksperci hamburskiej agencji analitycznej OilWorld. Według ekspertów największy wzrost nastąpi w Stanach Zjednoczonych, gdzie wolumen produkcji biopaliw osiągnie rekordowe 12,5 mln ton (+2,3 mln ton do 2022 r.).

Ponadto eksperci wyjaśniają, że wzrost produkcji spodziewany jest również w Indonezji, ponieważ w tym roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące paliw B35 (35% oleju palmowego zamiast dotychczasowych 30%).

Według wstępnych szacunków światowa konsumpcja oleju palmowego do produkcji biodiesla w 2023 roku wzrośnie o 1,6 mln ton do 20,3 mln ton, głównie za sprawą Indonezji. Podobna sytuacja spodziewana jest w przypadku oleju sojowego, który może wzrosnąć o 0,6 mln ton do 12,8 mln ton.

Warto zauważyć, że produkcja biodiesla z oleju palmowego aktywnie rozwija się w Azji Południowo-Wschodniej, oleju sojowego w Ameryce Północnej i Południowej, a z oleju rzepakowego w Unii Europejskiej. Olej słonecznikowy praktycznie nie jest używany do tych celów.

źródło: ukragroconsult.com