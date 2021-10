Producenci zbóż czekają na lepsze ceny, a te powinny rosnąć

Można powiedzieć że skupach zbóż wieje nudą. Ceny oferowane przez podmioty skupowe są podobne jak na początku tygodnia. W większości skupów nie ma kolejek chętnych na szybkie pozbycie zebranych w tegoroczne żniwa płodów rolnych. Producenci zbóż widząc wciąż rosnące koszty produkcji czekają na lepsze ceny.

Obecnie pszenica konsumpcyjna “chodzi” po 1040-1050 złotych za tonę, a pszenica paszowa po ok. 1020-1050 zł/t. Pszenżyto można sprzedać po 880-930 złotych za tonę, zaś żyto po 850-920 zł/t. Duży rozstrzał występuje w przypadku owsa, bowiem jego cena w zależności od punktu skupu kształtuje się na poziomie od 580 do nawet 800 zł/t. Za tonę jęczmienia płacą od 800 do 850 zł/t. W dobrej cenie jest też mokra kukurydza – za jej tonę płacą obecnie 640-680 złotych, zaś za suchą 950-1060 zł/t, jednak większość skupów ustaliło cenę na 980 zł/t. Niezmiennie rekordy cenowe bije rzepak – za jego tonę płaca już nawet 3080 złotych.

Tymczasem na giełdach światowych trendy wzrostowe, które powinny przełożyć się także na polski rynek. Środowa sesja zarówno na giełdzie w Paryżu jak i w Chicago zakończyła się dla zbóż “na zielono”. Kontrakty grudniowe na pszenicę wzrosły w Paryżu aż o 4,5 euro/t do poziomu 278,25 euro/t. Jeszcze większy wzrost zanotował rzepak, bo aż o 9 euro/t, do poziomu 698,25 euro/t. Najmniej wzrosła cena kukurydzy, bo o 1,75 euro/t do 247,25 euro/t.