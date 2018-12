Producenci mleka nie mają powodów do narzekań

W drugiej połowie 2017 r. ceny skupu mleka w Unii Europejskiej i w Polsce wykazują stopniowy wzrost. Po osiągnięciu historycznie najwyższych poziomów, korekcie w dół ulegają natomiast ceny masła. Tanieje także odtłuszczone mleko w proszku.

Według ministerstwa rolnictwa sytuacja na rynku mleka i przetworów mlecznych oceniania jest generalnie jako dobra. Ceny zbytu większości przetworów mlecznych (z wyjątkiem odtłuszczonego mleka w proszku) utrzymują się na wysokim poziomie, co gwarantuje wysokie ceny płacone rolnikom za surowiec mleczny. Cena skupu mleka surowego kształtuje się na poziomie 146,97 zł/100 kg i jest o 20 % wyższa niż w roku ubiegłym.

– Jeśli utrzyma się dobra koniunktura na światowym rynku mleka, ceny skupu surowca w Polsce mogą kształtować się na relatywnie wysokim poziomie. W marcu 2018 r., z uwagi na względnie niski poziom cen mleka na początku 2017 r., ceny surowca utrzymają się prawdopodobnie na poziomie do 10% wyższym (145,00 zł/100kg) niż w analogicznym okresie 2017 r. Mając jednakże na uwadze, że od połowy września 2017 r. następuje systematyczny spadek średnich cen zbytu przetworów mlecznych w UE, co zwłaszcza dla okresu przedświątecznego jest zjawiskiem dość nietypowym, a skup unijnego mleka nadal rośnie (+0,4% r/r za trzy kwartały 2017 r.), wysokie obecnie ceny skupu mleka mogą na początku 2018 r. ulec pewnej korekcie. Będzie to tym bardziej prawdopodobne, jeśli utrzyma się spadkowy trend cen masła i sera, obserwowany podczas ostatniego notowania na platformie internetowej Global Dairy Trade z dnia 5 grudnia 2017 r., a wysokie zapasy interwencyjne OMP w UE nie ulegną, choćby częściowemu, zagospodarowaniu – informuje resort rolnictwa.

Źródło: MRiRW