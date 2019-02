Producenci dbają o jakość polskiej żywności, a konsumenci to doceniają

Odpowiedzialna produkcja żywności ma trzy wymiary: środowiskowy, prawny i komercyjny. Musimy wytwarzać więcej produktów wysokiej jakości zużywając mniej zasobów, przestrzegać norm oraz odpowiadać na potrzeby świadomych konsumentów – to najważniejsze wnioski z konferencji „Żywność pod presją? Odpowiedzialna produkcja, świadoma konsumpcja”, która otworzyła drugą edycję targów Agro Days. Dni Hodowcy.

Eksperci, którzy zostali zaproszeni do debaty na temat odpowiedzialnej produkcji i świadomej konsumpcji żywności, zwracali szczególną uwagę na to, że o jakości produktów, które trafiają na nasze stoły trzeba myśleć już na bardzo wczesnym etapie.

– Dziś mówimy już o całym łańcuchu produkcji żywności, w którym odpowiedzialność podzielona jest na poszczególne jego ogniwa. Musimy mieć świadomość, jak nasza część łańcucha produkcyjnego wpływa na pozostałe. W przypadku De Heus, mamy określone oczekiwania wobec zaopatrzenia w surowce, ale pamiętamy też o hodowcach, którym dostarczamy nasze produkty – podkreślał Adam Zaleski, dyrektor generalny De Heus.

Odpowiedzialna produkcja żywności ma trzy aspekty, na który również konsumenci bardzo zwracają uwagę. Kluczowa jest troska o środowisko, ale jednocześnie musimy skupić się na wyżywieniu rosnącej liczby ludności na świecie. Dzięki rozsądnemu gospodarowaniu i wykorzystywaniu nowych technologii możemy produkować więcej, zużywając mniej zasobów środowiskowych.

Jak zaznaczył Sylwester Mierzejewski, wiceprezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka: Dzisiejsza jakość produktów to efekt wieloletniej i ciężkiej pracy hodowlanej. Dzięki temu osiągamy światowe wyniki w produkcji żywności.

Drugim elementem odpowiedzialnej produkcji jest szacunek do obowiązującego prawa. Nie zawsze jest ono idealne, ale tworzone jest z troski o konsumenta i jakość wytwarzanych produktów. Oznacza to produkcję bezpieczną, etyczną i humanitarną.

– Odpowiedzialna produkcja to przede wszystkim produkcja zdrowej żywności. W Polsce ma ona długą tradycję, która wywodzi się z prowadzenia rodzinnych gospodarstw. Nasza żywność jest dobrze kontrolowana, wysokiej jakości. Dzięki temu eksportujemy ją na cały świat. To ogromy powód do dumy – zaznaczył Mariusz Gołębiowski, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Rolników „Ojczyzna”.

To wszystko przekłada się na trzeci aspekt produkcji, czyli element komercyjny. Produkcja musi być prowadzona ze świadomością odpowiedzialności za finalny produkt na każdym etapie jego wytwarzania. – My jako producent pasz nie myślimy o tym, że produkujemy żywność dla zwierząt, ale dla nas, dla ludzi, ponieważ to w jaki sposób będą karmione zwierzęta, bezpośrednio przekłada się na produkty, które znajdujemy w sklepach – dodał Adam Zaleski.

W świadomości polskich konsumentów nadal istnieje wiele mitów na temat produkcji żywności. Najczęściej dotyczą one stosowania hormonów, antybiotyków i żywności GMO.

– Połączenie producent-konsument jest niezwykle istotne. My staramy się słuchać konsumenta, ale musimy też walczyć z wieloma mitami, które towarzyszą produkcji żywności. Stosowanie hormonów w Polsce jest zakazane od ponad 20 lat, antybiotyki podawane są tylko i wyłącznie z przepisu lekarza i pod jego nadzorem. Te wszystkie kwestie są uregulowane prawnie – mówił Łukasz Dominiak, dyrektor Krajowej Rady Drobiarstwa.

Do sprawy odniósł się również Sylwester Mierzejewski, wiceprezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka:

– Produkty non-GMO to wyłącznie moda, która wpływa jedynie na zwiększenie kosztów produkcji. Jako polscy producenci żywności produkujemy bardzo dobrą żywność i jesteśmy obecni na całym świecie.

Świadoma konsumpcja to odpowiedzialne zakupy, wiedza o pochodzeniu produktu oraz sposobie jego wytwarzania.

– Bardzo mnie cieszy to, że żywność i jedzenie są ważne dla konsumentów, o czym świadczy duża popularność wszelkiego rodzaju programów telewizyjnych, które są temu poświęcone. To bardzo dobry trend, który wzmacnia również świadomość – powiedział Bartosz Urbaniak, szef Bankowości Agro BGŻ BNP Paribas na Europę Śr.-Wsch. i Afrykę.

Co więcej, Polacy nie tylko kupują w sposób przemyślany, ale również świadomie wybierają restauracje, w których jedzą.

– Jako kucharze musimy się dostosowywać do zmieniających się oczekiwań konsumentów, które nie zawsze są tylko modą na dany sposób odżywania. Coraz częściej w restauracjach możemy zobaczyć, że w menu znajdują się informacje na temat pochodzenia produktów, które wykorzystano do przygotowania dań. To również świadczy o tym, że klienci chcą świadomie decydować o tym co jedzą – powiedział Damian Kordas, kucharz, zwycięzca programu Masterchef.

Chcemy kupować zdrową żywność, ze sprawdzonych źródeł

Już 40% mieszkańców Polski deklaruje, że przynajmniej raz w tygodniu kupuje zdrową żywość – wynika z badań przeprowadzonych przez agencję badawczą MANDS na zlecenie De Heus. Jako miejsca, w których najchętniej dokonują zakupu respondenci wskazują sklepy specjalistyczne mięsne, warzywniak oraz zakupy bezpośrednio od rolników.

Zdrowa żywność to krótka lista składników

Respondenci, którzy wzięli udział w badaniu Zwyczaje zakupowe i żywieniowe konsumentów, zdrową żywność określają jako:

• produkty z krótką listą składników,

• bez konserwantów,

• bez fosforanów,

• produkowane z dala od głównych ciągów komunikacyjnych.

Zdrowa żywność to szersze pojęcie, obejmujące bardziej sposób żywienia niż konkretne produkty. Dotyczy również sposobu organizowania zakupów – rozdzielania rodzajów produktów na różne sklepy, czytania etykiet – wszystko to ma na celu zapewnienie sobie poczucia, że zdrowo się odżywiamy. Ogólnopolskie badanie pokazało, że ponad 40% respondentów kupuje zdrową żywność przynajmniej raz w tygodniu, a tylko 10% nigdy tego nie robi.

Żywność kupujemy ze sprawdzonego źródła

Najczęściej kupujemy pieczywo, warzywa i owoce – niemal codziennie, 2-3 razy w tygodniu wędliny i nabiał, a co najmniej raz w tygodniu mięso, jaja i produkty ekologiczne. Produkty przed zakupem oceniamy po wyglądzie, składzie, zapachu i cenie. Dla respondentów biorących udział w badaniu ważne jest również, aby kupowane produkty pochodziły z Polski – oznacza to dla nich wysoką jakość.

Źródło: Agro Days