Procam poleca rzepak i zboża ozime

20 czerwca w gospodarstwie Tadeusza Guza w Korolewie koło Rogoźna, odbyły się warsztaty polowe firmy Procam na których zaprezentowano szereg odmian rzepaku ozimego, pszenicy jęczmienia, pszenżyta i żyta ozimego polecanych przez firmę na ten sezon.

Gospodarstwo Rolne Tadeusza Guza w Karolewie ma powierzchnię 400 ha, na którym uprawia się kukurydzę, rzepak, pszenicę i buraki cukrowe. Jak zaznaczył gospodarz, największy problem w tym roku miał ze szkodnikami w rzepaku.

– W tym roku był problem z insektami. Od wielu lat nie było takiej ilości słodyszka jak w tym roku. No i praktycznie nie ma środków, żeby je skutecznie zwalczyć – powiedział Tadeusza Guz.

Firma Procam poleca między innymi odmiany:

RZEPAK OZIMY:

LG BARACUDA- to odmiana wysokoplonująca. W badaniach rejestrowych mieszaniec uzyskał bardzo wysoki plon w segmencie odmian kiłoodpornych (50,4 dt/ha – 114% wzorca COBORU 2020; 54,1 dt/ha – 114% wzorca COBORU 2021; 51,1 dt/ha – 108% wzorca COBORU 2022).

Jej atutem jest wyjątkowa zdrowotność roślin, w szczególności odporność na suchą zgniliznę kapustnych (gen Rlm7) oraz wirusa żółtaczki rzepy. Jest to odmiana sprawdzona w stresowych warunkach uprawowych i rekomendowana do uprawy na terenie całego kraju, zwłaszcza w miejscach, gdzie występują problemy z kiłą kapusty. Odmiana preferuje gleby średnie i dobre. W mniejszym stopniu nadaje się także na gleby słabe piaszczyste.

LG AUCKLAND jest to odmiana z bardzo wysoką odpornością na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) oraz suchą zgniliznę kapustnych – posiada gen Rlm7. Rzepak LG Auckland ma wysoką tolerancję na cylindrosporiozę i tolerancję na wertycyliozę. Mieszaniec charakteryzuje się wysoką odpornością na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion w niekorzystnych warunkach pogodowych. Odmiana rekomendowana i zalecana do uprawy na terenie całego kraju. Odmiana preferuje gleby średnie i dobre. W mniejszym stopniu nadaje się także na gleby słabe piaszczyste.

BATIS jest to odmiana mieszańcowa o wybitnie wysokim plonie nasion (125% wzorca średnio w latach 2018 – 2022), tak wysoki plon możliwy do uzyskania m in dzięki bardzo wysokiej zdrowotności roślin, na którą składa się wysoka tolerancja polowa na najczęściej występujące choroby w tym Phoemę i Verticillium Oraz genowa odporność na wirusy. Dodatkowo wysoka zimą trwałość oraz wysoka tolerancja na wyleganie dają wysoką przewagę w uprawie tej odmiany w trudnych warunkach. Odmiana idealna do uprawy na różnych stanowiskach od słabszych do dobrych. Toleruje okresowe susze i wysokie temperatury.

ZBOŻA OZIME

CHEVIGNON – jest to nowo zarejestrowana, bezostna odmiana pszenicy, łącząca bardzo wysokie plony ziarna z dobrą jego jakością. Dedykowana jest dla gospodarstw nastawionych na intensywną produkcję i najwyższe plony. Charakteryzuje się bardzo dobrym profilem odpornościowym na najważniejsze choroby pszenicy, co daje efekt intensywnej zieleni roślin, już o początkowych faz rozwojowych. Odmiana nadaje się do uprawy na terenie całego kraju jak również do siewów w terminach opóźnionych.

BULLDOZER – jest to odmiana niskiego pokroju, wybitnie plenna odmiana spełniająca wysokie wymagania stawiane odmianom pszenic przynależnych do grupy wartości technologicznej E/A w zakresie podstawowych kryteriów skupowych ziarna, takich jak: zawartość białka, liczba opadania, SDS. To odmiana która daje możliwość ustanawiania kolejnych życiowych rekordów polonie pszenicy ozimej.

STELVIO –to odmiana pszenżyta charakteryzująca się przede wszystkim wysokim i stabilnym plonowaniem w latach. To również wyjątkowo zdrowa odmiana. Nie można także przejść obojętnie obok jej zimotrwałości. Ocena 6 w skali COBORU gwarantuje, że Stelvio poradzi sobie z niesprzyjającymi warunkami w okresie zimowym. Odmiana najlepsze wyniki w planowaniu daje na glebach średnich i dobrych.

KWS PULSOR – to odmiana o dużym potencjale plonowania- daje ponadprzeciętny przyrost plonu ziarna w intensywnych technologiach prowadzenia łanu. Odmiana posiada dość dużą odporność na pleśń śniegową, rdzę brunatną i septoriozy liści. Jest to odmiana o niskich roślinach i o dobrej charakterystyce odporności na wyleganie.