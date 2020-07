Procam Cup w nowej odsłonie

Przed nami IV edycja największego wydarzenia piłkarskiego skierowanego do dzieci z małych miejscowości i wsi. Mowa o turnieju Procam Cup 2020, który w zupełnie nowej odsłonie ruszy 9 sierpnia.

Ze względu na sytuacje epidemiczną w Polsce, organizatorzy wydarzenia podjęli decyzje o zmianie jego formuły. Zamiast turnieju sportowego, w którym udział w każdym roku brało blisko 650 młodych piłkarzy, zorganizowane zostaną profesjonalne treningi piłkarskie, które poprowadzi zawodowy trener piłki nożnej.

– Poprzez organizacje wyjątkowych treningów dla najmłodszych chcemy zaszczepić w nich świadomość, że ciężka praca popłaca, a trening może być o wiele lepszą formą zabawy i spędzania wolnego czasu niż chociażby oglądanie telewizji – podkreśla Michał Ciszak, prezes zarządu Procam Polska. – Nasze treningi będą również okazją dla trenerów, by wymienić się doświadczeniami z innymi osobami po fachu – dodaje prezes Ciszak.

Treningi zorganizowane zostaną w sześciu województwach. W każdej sesji treningowej udział wezmą dwie drużyny z danego regionu, a trening zakończony zostanie sparingiem pomiędzy jego uczestnikami. W sumie do projektu zaangażowanych zostało 36 zespołów z całej Polski, a więc wszystkie drużyny, które pierwotnie na przełomie maja i czerwca miały wystąpić w turnieju Procam Cup 2020.

– Zdawaliśmy sobie sprawę z oczekiwania młodych piłkarzy biorących udziału w naszym wydarzeniu. Nie mogliśmy pozwolić, by całkowicie zrezygnować z jego organizacji w tym roku. Robimy to przecież dla dzieci z małych ośrodków – tłumaczy Artur Juszczyński, dyrektor ds. sprzedaży w firmie BASF Polska, która jest partnerem wydarzenia. – Dla wszystkich uczestników przewidzieliśmy atrakcyjne nagrody za udział w specjalnym treningu – podkreśla dyrektor Juszczyński. – Dodatkowo wszyscy wyposażeni zostaną w sprzęt sportowy, który pozostanie do dyspozycji klubów – dodaje z uśmiechem szef Procam Polska, Michał Ciszak.

Przypomnijmy, że turniej Procam Cup to największa impreza piłkarska skierowana do klubów i szkół z małych miejscowości i wsi. W latach 2017-2019 w wydarzeniu udział wzięło blisko 2000 młodych piłkarek i piłkarzy z całej Polski. Dotychczasowymi zwycięzcami rywalizacji sportowej byli: UKS Giganci Radymno, LKS Korzenica i Sparta Sycewice. Co prawda na kolejnych zwycięzców będziemy musieli poczekać do przyszłego roku, jednak nie zmienia to faktu, że firmy Procam Polska i BASF Polska po raz kolejny nie zapomniały o zaszczepianiu miłości do sportu wśród najmłodszych w tym trudnym roku. Warto dodać, że patronat nad treningami objął Polski Związek Piłki Nożnej.

Harmonogram treningów (w każdym mieście odbędą się 3 sesje treningowe):