PROCAM CUP 2018 już za nami

W niedzielę 10 czerwca we Wronkach odbył się finał II edycji ogólnopolskiego turnieju piłki nożnej dla dzieci z małych miejscowości i wsi PROCAM CUP 2018. Najlepszym zespołem tegorocznej edycji zostali LKS Korzenica z województwa podkarpackiego. Dzięki zwycięstwu w turnieju zespół ten pojedzie na październikowy mecz Reprezentacji Polski na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

6 najlepszych zespołów zagrało swoje mecze przy wspaniałej pogodzie, gorącej piłkarskiej atmosferze, dopingujących kibicach i zaproszonych gościach, a były trener kadry narodowej Paweł Janas powitał uczestników wielkiego finału słowami: Rozmawiałem z trenerem Adamem Nawałką, który prosił mnie o relacje z wydarzenia. Cieszymy się, że tak wielu młodych ludzi uprawia czynnie piłkę nożną. Za kilka lat reprezentacja Polski będzie potrzebowała nowych twarzy, dlatego też mam nadzieję, że ktoś z Was założy w przyszłości koszulkę z orłem na piersi.

Już od samego początku gra zespołów była bardzo wyrównana. Na prowadzenie w tabeli wysuwał się UKS Śrem oraz LKS Korzenica. Jednak sport jest nieprzewidywalny i trzeba grać, dokąd piłka w grze, bo niespodziewanie remis z SP 2 Kluczbork spowodował utratę ważnych punktów. – To właśnie piękno sportu, który wszyscy kochamy. Niesamowite emocje, walka od pierwszych do ostatnich sekund oraz radość uczestników turnieju są największym powodem do dumy i zadowolenia jego organizatorów. Pomimo, iż zwycięzca mógł być tylko jeden, każda z drużyn może czuć dumę będąc czołowymi drużynami piłkarskimi w kraju – słusznie zauważył Artur Juszczyński, dyrektor sprzedaży firmy BASF Polska.

Kluczowe dla ostatecznego układu tabeli okazało się bezpośrednie starcie pomiędzy LKS Korzenica a UKS Śrem. Jednakże bramkarz LKS Korzenica mimo wielu okazji do bramki dzielnie bronił swojego pola. Natomiast gracze z wielkopolski, stracili w drugiej połowie dwie bramki co przesądziło o wygranej LKS Korzenica. – Jestem pod wrażeniem gry wszystkich uczestników turnieju finałowego. Aż trudno uwierzyć, że tak młodzi zawodnicy i zawodniczki potrafią robić z piłką tak niesamowite rzeczy. Cieszę się bardzo, że firma PROCAM wraz z BASF Polska zaangażowały się rok temu w piłkarski projekt i liczę na jego dalszy rozwój i kontynuację – powiedział Zbigniew Tomasik, dyrektor zarządzający PROCAM Holdings, współzałożyciel firmy PROCAM.

Podobnie jak w pierwszej edycji Procamcup tak i tym razem zwyciężyła drużyna z województwa podkarpackiego. W poprzedniej edycji UKS Giganci Radymno, tym razem LKS Korzenica. BRAWO PODKARPACIE! W nagrodę za zwycięstwo zawodnicy LKS wezmą udział w październikowym meczu Reprezentacji Polski w Chorzowie w ramach nowego międzynarodowego turnieju, Liga Narodów. Warto podkreślić, że nagrodę główną wręczył zawodnikom trener Paweł Janas w towarzystwie Zbigniewa Tomasika oraz piłkarza Lecha Poznań Dariusza Dudki, 65-krotnego Reprezentanta Polski, byłego zawodnika takich klubów jak francuskie Auxerre czy też hiszpańskie Levante.

Oprócz nagrody głównej wyróżnienia indywidualne za najlepszego zawodnika otrzymali: Wiktor Hatelski (LKS Korzenica), Kacper Ochowiak (UKS Śrem), Ksawery Chatkiewicz (SP 2 Kluczbork), Jakub Gniazdowski (Michałki Dobre Miasto), Kacper Rajmundowski (Bosko Sulęcin) oraz Patryk Juszczak (UKS Saturn Ostrowite).

Opr. Anna Arabska