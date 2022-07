Problemy z dowodami zakupu i otrzymaniem dopłat do nawozów. KRIR interweniuje

W dniu 13 lipca 2022 r., Zarząd KRIR zwrócił się do wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka w sprawie rolników, u których ARiMR stwierdziła nieprawidłowości przy składaniu dokumentów do wniosku o udzielenie pomocy finansowej na dofinasowanie zakupu nawozów mineralnych.

– W chwili zakupu nawozów nie było przepisów odnośnie wymagań co do dowodu ich zakupów, a wielu rolników otrzymało paragon nieimienny, przy czym firmy sprzedające nawozy wystawiły zaświadczenia dla rolników o dokonanym zakupie, zawierające nazwę nawozu, kwotę oraz nr paragonu. W wielu przypadkach paragon wraz z zaświadczeniem nie jest uznawany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Naszym zdaniem należałoby uznać to jako imienny dokument księgowy o równoznacznej wartości dowodowej dokumentujący zakup nawozów, o którym mowa w instrukcji wypełniania wniosku – informuje KRIR.

Wobec powyższego, KRIR zwrócił się o pilną interpretację w przedstawionej sprawie dla ARiMR, aby nie wykluczać z pomocy rolników, którzy spełniają kryteria.

Źródło: KRIR